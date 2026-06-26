＜FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会：日本1−1スウェーデン＞◇1次リーグF組◇25日（日本時間26日）◇ダラス・ダラススタジアム

W杯北中米大会で1次リーグF組の日本代表対スウェーデン戦が26日行われ、国内外でサポーターが熱い声援を送った。日本代表にちょっと似ていると評判の「ちょいまねジャパン」の前田大自然（40）は、現地ダラスでスタンドから生応援。前田大然の今大会初ゴールに号泣した。都内各所でもパブリックビューイングが開かれ、多くのサポーターが声を枯らして応援した。

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FW前田大然のそっくりさんの「前田大自然」ことタクシー運転手藤本亮さん（40）が26日のスウェーデン戦を現地、米ダラスで生観戦し、前田の先制ゴールにスタンドで大号泣した。

大自然は、ゴール裏に陣取り、目の前でゴールの瞬間を両目に焼き付けた。ゴール後に両膝でスライディングしてクルリとスピンするパフォーマンスに大感激。「だ、だいぜーん…ううう」と大粒の涙を流して嗚咽した。これまで22年カタール大会でクロアチア戦で得点したが追いつかれてPK戦で敗退。今回がドローで勝ち点をつかんだ。W杯での2ゴールは、ともに先制弾だが、勝ちには結びついていない。「ブラジル戦こそ、先制ゴールを決めて、そのままリードを守って勝ちきりたい」と力を込めた。

スウェーデン戦の直前まで、伊東純也をマネる「似東JOKER純也」こと芸人萩原拓也（44）とそれぞれのユニホームを着て立っていたら、それだけで「ジャパンのフェイク（偽物）だ。超クール。素晴らしい」と外国人のサッカーファンから囲まれて、写真と握手をせがまれて「あやうく、スタンドに行けないところでした」と話した。陽気な他国サポーターとの即興ダンスバトルでも盛り上がり、スタンド内外で大人気となっていた。

スウェーデン戦の会場となったダラスから、30日にヒューストンで行われるブラジル戦のチケットが入手できないまま、移動のバスに乗り込んだ。「米国滞在は7月2日まで。スタンドは無理だとしても、大然の鼓動を感じられる応援場所を探してみます」と、前田ら日本代表のブラジルとの決戦の舞台にできるだけ迫り、熱いエールを送るつもりだ。