日本代表FW前田大然が先制点を決めて、スタンドで応援していたモノマネの前田大自然は感激して大号泣した。撮影はMF伊東純也のソックリ芸人の似東JOKER純也

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＜FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会：日本1−1スウェーデン＞◇1次リーグF組◇25日（日本時間26日）◇ダラス・ダラススタジアム

W杯北中米大会で1次リーグF組の日本代表対スウェーデン戦が26日行われ、国内外でサポーターが熱い声援を送った。日本代表にちょっと似ていると評判の「ちょいまねジャパン」の前田大自然（40）は、現地ダラスでスタンドから生応援。前田大然の今大会初ゴールに号泣した。都内各所でもパブリックビューイングが開かれ、多くのサポーターが声を枯らして応援した。

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FW前田大然のそっくりさんの「前田大自然」ことタクシー運転手藤本亮さん（40）が26日のスウェーデン戦を現地、米ダラスで生観戦し、前田の先制ゴールにスタンドで大号泣した。

大自然は、ゴール裏に陣取り、目の前でゴールの瞬間を両目に焼き付けた。ゴール後に両膝でスライディングしてクルリとスピンするパフォーマンスに大感激。「だ、だいぜーん…ううう」と大粒の涙を流して嗚咽した。これまで22年カタール大会でクロアチア戦で得点したが追いつかれてPK戦で敗退。今回がドローで勝ち点をつかんだ。W杯での2ゴールは、ともに先制弾だが、勝ちには結びついていない。「ブラジル戦こそ、先制ゴールを決めて、そのままリードを守って勝ちきりたい」と力を込めた。

スウェーデン戦の直前まで、伊東純也をマネる「似東JOKER純也」こと芸人萩原拓也（44）とそれぞれのユニホームを着て立っていたら、それだけで「ジャパンのフェイク（偽物）だ。超クール。素晴らしい」と外国人のサッカーファンから囲まれて、写真と握手をせがまれて「あやうく、スタンドに行けないところでした」と話した。陽気な他国サポーターとの即興ダンスバトルでも盛り上がり、スタンド内外で大人気となっていた。

スウェーデン戦の会場となったダラスから、30日にヒューストンで行われるブラジル戦のチケットが入手できないまま、移動のバスに乗り込んだ。「米国滞在は7月2日まで。スタンドは無理だとしても、大然の鼓動を感じられる応援場所を探してみます」と、前田ら日本代表のブラジルとの決戦の舞台にできるだけ迫り、熱いエールを送るつもりだ。