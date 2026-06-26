7人組女性アイドルグループ、Root mimiのプロデューサーでタレント、モデルの黒嵜菜々子（23）が26日、東京・千代田区の文春ギャラリーで、コンセプチャル写真展「Brilliance」取材会に出席した。

27、28日の2日間、同所で開催予定だったが、取材会直前に台風の影響で27日の中止を発表。「台風どっかいけ！」と恨み節。だが、実は「正直、大事な時は雨女」と告白。アイドルグループを2つ経験しているが、そのいずれも「卒業ライブが雨だった。大事な時に降らせて申し訳ないと思った」と振り返った。

大の巨人ファン。現在サッカーW杯を開催中だが、「ごめんなさい！ サッカーは見ていません！！」と気持ちいいくらいに宣言。「黒嵜菜々子といったらジャイアンツで売りたい」と野望を語った。

「最近はアイドルプロデュースが忙しくて東京ドームに行けていないけど、巨人戦で始球式をしたい。最終的に巨人戦の実況をしたい」と巨人愛をあふれさせた。

展示される写真の「こだわりはシンプル。自分を生かせる写真を撮りたかった」とし、「無加工に近いので、素の私を見られる。そこに注目して欲しい」と訴えた。