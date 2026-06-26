元「モーニング娘。」で女優の田中れいなが２６日までに自身のインスタグラムを更新し、オールブラックコーデを披露した。

田中はインスタグラムに「前に 神社行ったって投稿したっちゃけど 実は行った帰りにすぐいい事があったのでお礼参りに 行ってきました」と報告。黒のバケットハットに半袖シャツ、ショートパンツ、ロングブーツを合わせた全身黒のコーデ姿のショットをアップ。

「ここの神社はね 行くつもりはなくてこのへんに用事があった時に 検索したら近くにあって『あ。久しぶりに行きたいな』と思って行ったとこっちゃん！そしたらいい事あったってなんか 引き寄せられた感あるよね？！こういう直感は 信じて行動していこうということでＢＧＭはモーニング娘。の直感２ です」とエピソードをつづり、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「可愛すぎる」「れいなチャンに良い事をもたらしてくれた、神社に感謝」「バケットハットいい」「ブラックコーデめっちゃ似合う」などの声が寄せられている。

田中は２４年７月にＳＮＳで一般男性との結婚、妊娠を発表。同年１１月に「田中れいなママになりました」と出産を伝えた。