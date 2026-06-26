ＳｉｘＴＯＮＥＳのジェシーが２６日、都内で行われた映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（福田雄一総監督）の初日舞台あいさつに登壇した。

２００４年４月のアニメ「ケロロ軍曹」放送開始から２０周年記念プロジェクトの一環として、１６年ぶりに劇場版として公開。渋谷で謎の妖怪が大量発生し、全国でも不思議な現象が勃発する状態に、ケロロ小隊が侵略者のプライドをかけて立ち上がる。

ジェシーは、登壇するやいなや「ジャック役をやらせていただいたディカプリオです。それは『タイタニック』ですね」と小ボケをかました。「無事初日を迎えられてうれしい限りです」と喜んだ。

劇場版オリジナルキャラクター・ケロン人の兄弟アルルとデルル役の声を務めており「（ＳｉｘＴＯＮＥＳのメンバー・松村）北斗が（ケロロの）歌が好きで楽屋で歌ったりした。他のメンバーたちも『二役やるなんてすごい！』とおっしゃってくれて、いいメンバーです」と笑顔。福田総監督は「メンバーなのに“おっしゃって”なの！？」と笑って突っ込んだ。

作品にちなみ“自身に起きた危機”についてトーク。「歯医者に先ほどクリーニングで行っていまして、口とか開ける時にいつも（歯科医師に）バレないように変顔しているんですけど、今日は危なかった」とギリギリを攻めていたことを明かした。

イベントには、渡辺久美子、あの、福田監督も登壇した。