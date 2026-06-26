東海オンエア・としみつの妻、夏感溢れる手作りシュシュ披露「クオリティ高くて売り物かと思った」「チャーム付き可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/06/26】人気YouTuber・東海オンエアのとしみつの妻でYouTuberのまこちが6月25日、自身のInstagramを更新。手作りのアクセサリーを披露し、反響が寄せられている。
【写真】人気YouTuberの美人妻「クオリティ高くて売り物かと思った」チャーム付き手作りシュシュ
まこちは、ミシンの上に乗っている手作りのシュシュを公開。夏らしい涼やかな青いギンガムチェック柄で「M」のチャームが付けられており、自身の手に着けたショットも併せて公開している。
この投稿にファンからは「チャーム付き可愛すぎる」「クオリティ高くて売り物かと思った」「青のギンガムチェックが爽やかで可愛い」「ハンドメイド素敵」「器用すぎて羨ましい」などといった声が寄せられている。
2023年10月中旬から2024年3月中旬までグループの活動を休止していた東海オンエア。としみつとまこちはその休止期間中に結婚していたこと及びまこちの妊娠を2024年5月26日に発表した。その後同年10月21日にまこちのYouTubeチャンネルにて第1子の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】人気YouTuberの美人妻「クオリティ高くて売り物かと思った」チャーム付き手作りシュシュ
◆まこち、手作りシュシュ披露
まこちは、ミシンの上に乗っている手作りのシュシュを公開。夏らしい涼やかな青いギンガムチェック柄で「M」のチャームが付けられており、自身の手に着けたショットも併せて公開している。
◆まこちの手作りシュシュに反響
この投稿にファンからは「チャーム付き可愛すぎる」「クオリティ高くて売り物かと思った」「青のギンガムチェックが爽やかで可愛い」「ハンドメイド素敵」「器用すぎて羨ましい」などといった声が寄せられている。
2023年10月中旬から2024年3月中旬までグループの活動を休止していた東海オンエア。としみつとまこちはその休止期間中に結婚していたこと及びまこちの妊娠を2024年5月26日に発表した。その後同年10月21日にまこちのYouTubeチャンネルにて第1子の出産を報告している。（modelpress編集部）
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