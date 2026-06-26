市川團十郎「一緒にお仕事でした」長女・堀越麗禾の横顔ショット公開「まつ毛が長くて素敵」「オーラ溢れてる」
【モデルプレス＝2026/06/26】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が6月25日、自身のInstagramを更新。長女で女優の堀越麗禾（市川ぼたん）の仕事での様子を公開し、反響を呼んでいる
【写真】48歳歌舞伎俳優「まつ毛が長くて素敵」オーラ溢れる長女の横顔
團十郎は「一緒にお仕事でした」とつづり、写真を投稿。麗禾の横顔や後ろ姿、会場に入る團十郎の後ろ姿を公開している。また「今日は3人でお仕事です」と、長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄も一緒であると記している。
この投稿には「テレビで見るのが楽しみです」「オーラ溢れてる」「親子共演期待しています」「麗禾ちゃんとても綺麗」「まつ毛が長くて素敵」「3人で一緒の仕事は嬉しいですね」などとコメントが寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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【写真】48歳歌舞伎俳優「まつ毛が長くて素敵」オーラ溢れる長女の横顔
◆市川團十郎、長女・堀越麗禾との仕事姿公開
團十郎は「一緒にお仕事でした」とつづり、写真を投稿。麗禾の横顔や後ろ姿、会場に入る團十郎の後ろ姿を公開している。また「今日は3人でお仕事です」と、長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄も一緒であると記している。
◆市川團十郎の投稿に反響
この投稿には「テレビで見るのが楽しみです」「オーラ溢れてる」「親子共演期待しています」「麗禾ちゃんとても綺麗」「まつ毛が長くて素敵」「3人で一緒の仕事は嬉しいですね」などとコメントが寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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