2児の父・山本圭壱「思いつきで2人で行ってきました」1歳長女とのディズニー2ショットが話題「微笑ましい」「目元がママそっくり」
【モデルプレス＝2026/06/26】お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が6月25日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。長女のにこりちゃんと東京ディズニーランドを訪れたショットを公開した。
【写真】58歳吉本芸人「目元がママそっくり」1歳長女とのディズニー2ショット
山本は「思いつきで2人で行ってきました」「思いつきで行ってきました」とつづり、にこりちゃんのショットを披露。アトラクションの「イッツ・ア・スモールワールド」の前で山本がにこりちゃんを抱き上げている姿や車の乗り物のフォトスポットでにこりちゃんが乗っている様子を投稿している。
また、にこりちゃんの表情を山本が真似ている自撮りショットも披露している。
この投稿には「素敵」「軽々抱っこしてるの素敵」「気軽に行ける行動力に感服」「目元がママそっくり」「微笑ましい」などといった声が寄せられている。
山本は2022年11月に元AKB48でタレントの西野未姫と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんが産まれた。2026年5月8日には第2子男児・頑馬（がんば）くんが産まれている。（modelpress編集部）
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【写真】58歳吉本芸人「目元がママそっくり」1歳長女とのディズニー2ショット
◆山本圭壱、長女・にこりちゃんとのディズニーショット
山本は「思いつきで2人で行ってきました」「思いつきで行ってきました」とつづり、にこりちゃんのショットを披露。アトラクションの「イッツ・ア・スモールワールド」の前で山本がにこりちゃんを抱き上げている姿や車の乗り物のフォトスポットでにこりちゃんが乗っている様子を投稿している。
◆山本圭壱、長女・にこりちゃんとのショットが話題
この投稿には「素敵」「軽々抱っこしてるの素敵」「気軽に行ける行動力に感服」「目元がママそっくり」「微笑ましい」などといった声が寄せられている。
山本は2022年11月に元AKB48でタレントの西野未姫と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんが産まれた。2026年5月8日には第2子男児・頑馬（がんば）くんが産まれている。（modelpress編集部）
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