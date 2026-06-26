工藤静香、ツヤ肌際立つメイク中ショット披露「メイク前とは思えない綺麗さ」「造形美」
【モデルプレス＝2026/06/26】歌手の工藤静香が6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。メイク中のショットを公開し、話題になっている。
【写真】キムタクの56歳妻「造形美」メイク完成前の写真
工藤は「筆ありがとう」とコメントを記し、メイクしている途中の姿を公開。コンシーラーを筆で塗ってもらっている様子で、艶のある素肌が際立っている。
この投稿にファンからは「メイク前とは思えない綺麗さ」「お肌の手入れ教えてほしい」「すっぴんカッコ良すぎ」「造形美」「綺麗すぎて惚れ惚れする」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キムタクの56歳妻「造形美」メイク完成前の写真
◆工藤静香、メイク中ショット披露
工藤は「筆ありがとう」とコメントを記し、メイクしている途中の姿を公開。コンシーラーを筆で塗ってもらっている様子で、艶のある素肌が際立っている。
◆工藤静香のメイクショットが話題
この投稿にファンからは「メイク前とは思えない綺麗さ」「お肌の手入れ教えてほしい」「すっぴんカッコ良すぎ」「造形美」「綺麗すぎて惚れ惚れする」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】