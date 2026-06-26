AKB48小栗有以、ぴったりミニT×ダメージジーンズで美スタイル際立つ「ウエスト綺麗すぎ」「脚長い」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】AKB48の小栗有以が6月25日、自身のInstagramを更新。デニムを合わせたコーディネートを公開し、話題となっている。
【写真】24歳AKB人気メンバー「ウエスト綺麗すぎ」ぴったりミニT×ダメージジーンズコーデ
小栗は「ジーパン好きish」とつづり、写真を投稿。ブラウンのミニ丈Tシャツに、淡い色のワイドダメージジーンズを合わせ、鍛えられたウエストや、ダメージジーンズからのぞくすらりと伸びた脚が際立つスタイルを披露している。
この投稿には「どんな服も似合いますね」「ウエスト綺麗すぎ」「可愛すぎる」「ジーパン似合う」「スタイル良すぎ」「着こなしてて素敵」「脚長い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳AKB人気メンバー「ウエスト綺麗すぎ」ぴったりミニT×ダメージジーンズコーデ
◆小栗有以、デニムスタイルで美ウエスト＆美脚公開
小栗は「ジーパン好きish」とつづり、写真を投稿。ブラウンのミニ丈Tシャツに、淡い色のワイドダメージジーンズを合わせ、鍛えられたウエストや、ダメージジーンズからのぞくすらりと伸びた脚が際立つスタイルを披露している。
◆小栗有以の投稿に反響
この投稿には「どんな服も似合いますね」「ウエスト綺麗すぎ」「可愛すぎる」「ジーパン似合う」「スタイル良すぎ」「着こなしてて素敵」「脚長い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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