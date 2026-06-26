加藤綾菜「今日のカトちゃんご飯」夫・加藤茶への栄養に気を配った手料理公開「品数の多さすごい」「愛情たっぷり」
【モデルプレス＝2026/06/26】タレントの加藤綾菜が6月26日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。夫・加藤茶への夕食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】加トちゃんの45歳年下妻「品数の多さすごい」夫への栄養バランス考えた手料理
加藤は「今日のカトちゃんご飯」とつづり、写真を投稿。トウモロコシや冷ややっこ、味噌汁、白米、レンコンとプチトマト、ハンバーグ、豆や野菜を使った副菜など、色とりどりのメニューを披露している。また「えんがわの炙り3切れだけ」「計算しないといけんから ごめんねごめんね〜」と、健康に気を配ったメニューになっていることを記している。
この投稿には「愛情たっぷり」「品数の多さすごい」「健康的で美味しそう」「彩り豊かで食欲そそられる」「カトちゃんへの愛が伝わってくるご飯」「栄養バランスが素晴らしい」「理想のおうちご飯」「栄養満点メニュー真似します」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】加トちゃんの45歳年下妻「品数の多さすごい」夫への栄養バランス考えた手料理
◆加藤綾菜、栄養に気を配った夫への手料理公開
加藤は「今日のカトちゃんご飯」とつづり、写真を投稿。トウモロコシや冷ややっこ、味噌汁、白米、レンコンとプチトマト、ハンバーグ、豆や野菜を使った副菜など、色とりどりのメニューを披露している。また「えんがわの炙り3切れだけ」「計算しないといけんから ごめんねごめんね〜」と、健康に気を配ったメニューになっていることを記している。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿には「愛情たっぷり」「品数の多さすごい」「健康的で美味しそう」「彩り豊かで食欲そそられる」「カトちゃんへの愛が伝わってくるご飯」「栄養バランスが素晴らしい」「理想のおうちご飯」「栄養満点メニュー真似します」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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