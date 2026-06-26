台風や梅雨前線の影響で、高知県内は大気の状態が非常に不安定になっています。

気象台は、6月26日夜のはじめ頃から27日明け方にかけて低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。



台風7号は、26日午後4時には奄美市の西約140キロにあって、1時間に約20キロの速さで北東に進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。





この台風から流れてくる湿った空気の影響で梅雨前線の活動が活発になり、県内は大気の状態が非常に不安定になっています。24日午前0時の降り始めから26日午後5時までの雨の量は室戸岬で298.5ミリ、黒潮町佐賀で234.5ミリ、香美市大栃で226.5ミリなどとなっています。また、26日夜のはじめ頃から27日明け方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みで、26日に予想される1時間雨量は多い所で東部60ミリ、中部・西部50ミリ、27日午後6時までの24時間に予想される降水量は多い所で全域180ミリとなっています。県内は雨が断続的に降り続いているため、気象台は、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。東洋町では大雨による土砂災害の恐れがあるとして、午後1時に「警戒レベル3・高齢者等避難」を発表し、町内3か所に避難所を設置。7世帯7人が避難しています。また、土佐市では26日午後、防災無線で住民に向けて今後の情報に注意するよう呼びかけました。夜の大雨に向けて警戒が必要です。