センス抜群な絵柄！『プリキュアカードウエハース13』収録カード公開 キュアアルカナ・シャドウなど登場
『名探偵プリキュア！』をテーマにした「プリキュアカードウエハース13」が7月に発売される。収録カードの一部が先行公開され、キュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウ、キュアエクレールなどがお披露目された。
【画像】もはや芸術！公開された『プリキュアカードウエハース』収録カード
こだわりのオリジナル描き下ろしイラストを使用したカード付きウエハース第13弾が登場。歴代のプリキュア達をラインナップするシリーズで、カードは高級感あるメタリックプラカード。イラストは全種、構図や彩色にこだわったここでしか手に入らないオリジナル描き下ろしイラストを使用している。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
■カード情報
・メタリックプラカード1枚(全29種)
・バニラクリーム味ウエハース1枚
【画像】もはや芸術！公開された『プリキュアカードウエハース』収録カード
こだわりのオリジナル描き下ろしイラストを使用したカード付きウエハース第13弾が登場。歴代のプリキュア達をラインナップするシリーズで、カードは高級感あるメタリックプラカード。イラストは全種、構図や彩色にこだわったここでしか手に入らないオリジナル描き下ろしイラストを使用している。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
■カード情報
・メタリックプラカード1枚(全29種)
・バニラクリーム味ウエハース1枚
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