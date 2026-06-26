『機動警察パトレイバー』のシリーズ構成・脚本を務めた伊藤和典による小説『寿司屋の後藤』が、6月25日に文藝春秋より発売。あわせて、発売を記念したPOP-UPショップが6月25日から7月5日まで新宿マルイ アネックス2F カレンダリウムにて開催される。

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本作は、伊藤和典自らが執筆する『機動警察パトレイバー』の続編にあたる小説。元・特車二課第2小隊隊長の後藤喜一が、あの日から30年を経て熱海で小さな寿司屋を営んでいるという設定で物語が描かれる。店にたむろする常連たちと、そこを訪れる旧・特車二課の面々――遊馬、野明、太田、進士、山崎、香貫花らの再会が描かれる。

判型は四六判、並製カバー装で272ページ。紙版が1,980円（税込）、電子版が1,900円（税込）で発売される。

POP-UPショップでは、小説『寿司屋の後藤』や「週刊文春エンタ＋ 特集『機動警察パトレイバー』」の販売のほか、機動警察パトレイバー EZY FILE1の劇場物販商品（一部商品を除く）も会場で取り扱う。

営業時間は、6月25日（木）が15:00～20:00で、以降の平日も同様に15:00～20:00。6月27日（土）、28日（日）、7月4日（土）は10:30～19:00、最終日の7月5日（日）は10:30～17:00（展示は15時まで）となる。マルイ本体の営業時間とは異なる点に注意が必要。土曜・日曜日は混雑が予想されるため、整理券を配布しての対応となる場合がある。事前予約は不要。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）