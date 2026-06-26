「前回はスタンドで…」決勝Tに雪辱を期す板倉滉、ブラジルにも臆せず「日本中が盛り上がってくれる」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
前回カタールW杯の日本代表DF板倉滉(アヤックス)は決勝トーナメント1回戦を累積警告の出場停止で欠場し、不完全燃焼のままベスト16で大会を終えていた。キャプテンとして臨む2度目のW杯はリベンジの格好のチャンス。スウェーデン戦では太もも裏の違和感で前半のうちに途中交代し、コンディションが懸念されるものの、試合後には明るく意気込みを語った。
「前回はスタンドから見る形だったので、自分としてもその悔しさは今も残っている。悔しさを晴らすのはこのW杯の舞台しかないと思っている。今日も早い段階での交代でチームには迷惑をかけてしまったけど、自分としてはこのチームのために戦えるというメンタリティでいるので良い準備をしたい」
決勝トーナメント1回戦の相手はブラジルに決まった。チームとしては昨年10月、キリンチャレンジカップで対戦し、3-2の逆転勝利を収めたことが記憶に新しいが、板倉はこの活動を負傷辞退していたため、自身としては初対戦となる。
もっとも昨年10月とはブラジル代表のメンバーも大きく入れ替わっており、「本気のW杯のブラジルは全然違うと思う」と板倉。「ただ、そこに引けを取らない自分たちのメンタリティがあると思うし、いい準備もできていて、試合をしながら反省して修正してというところでいいパフォーマンスができていると思うのでそれをブラジル相手にぶつけられたら」と力を込めた。
その口ぶりから臆する様子はなく、W杯での対戦を「最高じゃないですか」と言い切る。
「このW杯の舞台でブラジルとできるところで、ここを叩けば日本中が盛り上がってくれる。一気に自分たちにポジティブなエネルギー、勢いが出てくると思う」
前回大会もグループリーグ最終節スペイン戦を前に「国民のみんなは下を向いているかもしれないけど、心配しないでほしい」と前向きなメッセージを口にし、見事に有言実行した板倉は今回も自信を表明。持ち前のメンタリティーで再びジャイアントキリングを起こす構えだ。
(取材・文 竹内達也)
前回カタールW杯の日本代表DF板倉滉(アヤックス)は決勝トーナメント1回戦を累積警告の出場停止で欠場し、不完全燃焼のままベスト16で大会を終えていた。キャプテンとして臨む2度目のW杯はリベンジの格好のチャンス。スウェーデン戦では太もも裏の違和感で前半のうちに途中交代し、コンディションが懸念されるものの、試合後には明るく意気込みを語った。
決勝トーナメント1回戦の相手はブラジルに決まった。チームとしては昨年10月、キリンチャレンジカップで対戦し、3-2の逆転勝利を収めたことが記憶に新しいが、板倉はこの活動を負傷辞退していたため、自身としては初対戦となる。
もっとも昨年10月とはブラジル代表のメンバーも大きく入れ替わっており、「本気のW杯のブラジルは全然違うと思う」と板倉。「ただ、そこに引けを取らない自分たちのメンタリティがあると思うし、いい準備もできていて、試合をしながら反省して修正してというところでいいパフォーマンスができていると思うのでそれをブラジル相手にぶつけられたら」と力を込めた。
その口ぶりから臆する様子はなく、W杯での対戦を「最高じゃないですか」と言い切る。
「このW杯の舞台でブラジルとできるところで、ここを叩けば日本中が盛り上がってくれる。一気に自分たちにポジティブなエネルギー、勢いが出てくると思う」
前回大会もグループリーグ最終節スペイン戦を前に「国民のみんなは下を向いているかもしれないけど、心配しないでほしい」と前向きなメッセージを口にし、見事に有言実行した板倉は今回も自信を表明。持ち前のメンタリティーで再びジャイアントキリングを起こす構えだ。
(取材・文 竹内達也)