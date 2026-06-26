盟友コンビでW杯初先発した瀬古歩夢「由勢と最高だなと話していた」対ブラジルにも胸躍らせる
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
北中米W杯グループリーグ第3戦スウェーデン戦でDF瀬古歩夢(ル・アーブル)が堂々のW杯初先発を飾った。第2戦チュニジア戦の途中出場でW杯デビューを果たしてから中4日。右センターバックに入った背番号20は、スピードと破壊力のある相手3トップを相手に堂々と渡り合い、日本の1-1でのドローに貢献した。
試合前はスウェーデンがこれまでの3-5-2で来ると想定していたが、実際は3トップ気味の布陣。開始直後から状況が変わる難しい展開となったが、「(板倉)滉くんと相手がどういう形に来るかを話していたが、試合が始まってみれば3-4-3のような感じだった。でもうまく対応できたと思う」と冷静に振り返った。
フランスで磨いた対人能力が光った。快速アタッカーとの1対1でも一歩も引かず、「リーグで速い選手とやっていた分、そこに対しては対応できた」と胸を張る。パスをつないで来ると予想していたスウェーデンがロングボール主体の攻撃を仕掛けてきたことについても「まずは背後にやらせないことを意識しながら、焦らず対応できた」と振り返ったように、周囲との連係も含めて落ち着いていた。
守備だけではない。後半11分の前田大然の先制ゴールの場面では、瀬古のオーバーラップが相手5バックを横に広げ、中央にスペースを生み出した。「前半は停滞していてサイドで崩せなかった。(菅原)由勢に1個飛ばしのパスが入った瞬間に自分がスイッチを入れれば相手はついてくると思った。そのタイミングで中が空いた。フリーランニングは意図的にした」と狙い通りのプレーだったことを明かした。
一方で、クサビのパスについては「もっと入れていけたらいいと思う」と課題も口にし、さらなる成長への意欲も忘れなかった。
後半途中には板倉が足の違和感で交代するアクシデントもあったが、途中出場した谷口彰悟が最終ラインを落ち着かせた。「途中から入るってディフェンダーにとって難しいので、ああいう風に(谷口)彰悟さんが入ってくれるとチームとしても落ち着くし、非常に安心感を与えてくれた」。誰がピッチに立っても力を発揮できる日本の層の厚さを瀬古自身も実感した90分だった。
瀬古の振る舞いで印象的なことのひとつにポジティブさがある。「何より楽しむ。試合前も(菅原)由勢と『最高だな』って話してた。この舞台にせっかく出るなら楽しめないと損ですし、誰もがプレーできるわけではないので、非常に楽しくプレーできたかと思う」。同じく初先発した盟友のDF菅原由勢との共演に笑みを見せた。
W杯という大舞台でも緊張より高揚感が勝る。「自分はけっこうそういうタイプかなと思っています」と言い切るメンタリティーは、日本チームを大いに盛り上げていくはずだ。
決勝トーナメント初戦の相手は優勝候補ブラジル。「W杯で相手として戦えるのは非常に誇らしいですし、勝ったらすごいことになるんじゃないですか」世界最高峰との一戦を前にしても臆するどころか、胸を躍らせる瀬古。その前向きなマインドと積極性が、日本の快進撃をさらに後押しする。
(取材・文 矢内由美子)
北中米W杯グループリーグ第3戦スウェーデン戦でDF瀬古歩夢(ル・アーブル)が堂々のW杯初先発を飾った。第2戦チュニジア戦の途中出場でW杯デビューを果たしてから中4日。右センターバックに入った背番号20は、スピードと破壊力のある相手3トップを相手に堂々と渡り合い、日本の1-1でのドローに貢献した。
試合前はスウェーデンがこれまでの3-5-2で来ると想定していたが、実際は3トップ気味の布陣。開始直後から状況が変わる難しい展開となったが、「(板倉)滉くんと相手がどういう形に来るかを話していたが、試合が始まってみれば3-4-3のような感じだった。でもうまく対応できたと思う」と冷静に振り返った。
守備だけではない。後半11分の前田大然の先制ゴールの場面では、瀬古のオーバーラップが相手5バックを横に広げ、中央にスペースを生み出した。「前半は停滞していてサイドで崩せなかった。(菅原)由勢に1個飛ばしのパスが入った瞬間に自分がスイッチを入れれば相手はついてくると思った。そのタイミングで中が空いた。フリーランニングは意図的にした」と狙い通りのプレーだったことを明かした。
一方で、クサビのパスについては「もっと入れていけたらいいと思う」と課題も口にし、さらなる成長への意欲も忘れなかった。
後半途中には板倉が足の違和感で交代するアクシデントもあったが、途中出場した谷口彰悟が最終ラインを落ち着かせた。「途中から入るってディフェンダーにとって難しいので、ああいう風に(谷口)彰悟さんが入ってくれるとチームとしても落ち着くし、非常に安心感を与えてくれた」。誰がピッチに立っても力を発揮できる日本の層の厚さを瀬古自身も実感した90分だった。
瀬古の振る舞いで印象的なことのひとつにポジティブさがある。「何より楽しむ。試合前も(菅原)由勢と『最高だな』って話してた。この舞台にせっかく出るなら楽しめないと損ですし、誰もがプレーできるわけではないので、非常に楽しくプレーできたかと思う」。同じく初先発した盟友のDF菅原由勢との共演に笑みを見せた。
W杯という大舞台でも緊張より高揚感が勝る。「自分はけっこうそういうタイプかなと思っています」と言い切るメンタリティーは、日本チームを大いに盛り上げていくはずだ。
決勝トーナメント初戦の相手は優勝候補ブラジル。「W杯で相手として戦えるのは非常に誇らしいですし、勝ったらすごいことになるんじゃないですか」世界最高峰との一戦を前にしても臆するどころか、胸を躍らせる瀬古。その前向きなマインドと積極性が、日本の快進撃をさらに後押しする。
(取材・文 矢内由美子)