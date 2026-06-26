自身4度目の決勝T、後輩たちに心得伝える長友佑都「ベルギーはパワープレーも練習していたらしい」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
日本代表は“死の組”と称されたF組を無敗の2位で通過し、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。ラウンド32の相手は過去最多5回の優勝を誇るブラジルに決定。史上初の決勝トーナメントでの1勝に向け、強烈な相手が立ちはだかった。
日本代表は昨年10月、3-2で逆転勝利を飾ったキリンチャレンジカップでブラジルと対戦。前半に0-2と追い詰められながらも後半に3ゴールを奪い、鮮烈な逆転勝利を収めていた。ただ、5回目のW杯出場を果たしたDF長友佑都(FC東京)は本大会でのブラジルについて「正直、全然違う」と展望。その上で「どれだけチームが団結できるか。そこに関しては絶対にブラジルを上回っていると思う。チーム力で上回っていく」と勝機を見出した。
昨年10月のブラジル戦では森保一監督が試合前に「親善試合でも勝ちたいが、本番で勝てる力をつけたい」と言い、勝利した後も「本番で勝てるようにならないといけない」と話すなど、明確にW杯での対戦を意識していたのが印象的だった。
長友はこうした森保監督の姿勢について「森保さんがもうW杯の本気の強豪国を体感しているんで」と強調。次のようにチームへの影響を指摘する。
「親善試合でブラジルに勝とうが、ドイツに勝とうが、イングランドに勝とうが、めちゃくちゃ冷静というか。むしろ厳しくなるんですよね。森保さんの目が。こんなんで満足してたらダメだと。本当のブラジルは違う、イングランドは本番は違うというのを森保さんがわかっているんで。だから僕らも引き締まる。森保さんのその姿と目を見て『あ、こんなんで喜んじゃダメなんだな』というのを選手たちも知る。そこは非常に大きいですね。森保さんは(親善試合で勝っても)本当の意味で喜んでない。その目を見て僕らも危機感が強くなる。『あ、これで喜んじゃダメなんだ』ということをたぶん後輩たちも気づいていると思う。それを感じてる。そこが今の日本代表の強さでもあると思っている。みんな絶対浮かれてないです」
そんな長友は自身4度目となる決勝トーナメントに臨むにあたっての心得を「勢いだけではダメ」とする。振り返ったのはロシアW杯の決勝トーナメント1回戦、2-0から逆転負けを喫したベルギー戦の教訓だ。
「正直、勢いだけでベルギーとの試合に行って、2-0でチームとしてクローズできる状況もあったにもかかわらず、また勢いで行って、結局それを裏返された。向こうは戦略的に(身長の)高い選手を置いて、全部戦略を持ってやってきた。そこはロシアW杯の経験を活かして、勢いだけじゃダメだと。やっぱりちゃんと冷静に戦略を持つべきだなと思う。そこは後輩たちに伝えたい」
長友はロシアW杯後、「ベルギーは僕らに対してのパワープレーのところも練習していたらしい」という情報も入手した様子。「そういう戦略を立てて、冷静に日本に勝つためにやってくる。0-2で負けても冷静だった。そういうところが強い国にはある」と言い、ブラジルも同様の準備をしてくることを想定していた。
その一方、日本もブラジル分析を入念に進めており、相手の弱点につけ込む戦いもできるはず。長友は「僕らもそれを積み上げてきてるんで、8年間。それを見せられるチャンスがここに来てるんで」と不敵に笑いつつ、「まあ見ててください。楽しい、素晴らしい試合を見せますよ」と自信満々にスタジアムを後にした。
(取材・文 竹内達也)
日本代表は“死の組”と称されたF組を無敗の2位で通過し、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。ラウンド32の相手は過去最多5回の優勝を誇るブラジルに決定。史上初の決勝トーナメントでの1勝に向け、強烈な相手が立ちはだかった。
日本代表は昨年10月、3-2で逆転勝利を飾ったキリンチャレンジカップでブラジルと対戦。前半に0-2と追い詰められながらも後半に3ゴールを奪い、鮮烈な逆転勝利を収めていた。ただ、5回目のW杯出場を果たしたDF長友佑都(FC東京)は本大会でのブラジルについて「正直、全然違う」と展望。その上で「どれだけチームが団結できるか。そこに関しては絶対にブラジルを上回っていると思う。チーム力で上回っていく」と勝機を見出した。
長友はこうした森保監督の姿勢について「森保さんがもうW杯の本気の強豪国を体感しているんで」と強調。次のようにチームへの影響を指摘する。
「親善試合でブラジルに勝とうが、ドイツに勝とうが、イングランドに勝とうが、めちゃくちゃ冷静というか。むしろ厳しくなるんですよね。森保さんの目が。こんなんで満足してたらダメだと。本当のブラジルは違う、イングランドは本番は違うというのを森保さんがわかっているんで。だから僕らも引き締まる。森保さんのその姿と目を見て『あ、こんなんで喜んじゃダメなんだな』というのを選手たちも知る。そこは非常に大きいですね。森保さんは(親善試合で勝っても)本当の意味で喜んでない。その目を見て僕らも危機感が強くなる。『あ、これで喜んじゃダメなんだ』ということをたぶん後輩たちも気づいていると思う。それを感じてる。そこが今の日本代表の強さでもあると思っている。みんな絶対浮かれてないです」
そんな長友は自身4度目となる決勝トーナメントに臨むにあたっての心得を「勢いだけではダメ」とする。振り返ったのはロシアW杯の決勝トーナメント1回戦、2-0から逆転負けを喫したベルギー戦の教訓だ。
「正直、勢いだけでベルギーとの試合に行って、2-0でチームとしてクローズできる状況もあったにもかかわらず、また勢いで行って、結局それを裏返された。向こうは戦略的に(身長の)高い選手を置いて、全部戦略を持ってやってきた。そこはロシアW杯の経験を活かして、勢いだけじゃダメだと。やっぱりちゃんと冷静に戦略を持つべきだなと思う。そこは後輩たちに伝えたい」
長友はロシアW杯後、「ベルギーは僕らに対してのパワープレーのところも練習していたらしい」という情報も入手した様子。「そういう戦略を立てて、冷静に日本に勝つためにやってくる。0-2で負けても冷静だった。そういうところが強い国にはある」と言い、ブラジルも同様の準備をしてくることを想定していた。
その一方、日本もブラジル分析を入念に進めており、相手の弱点につけ込む戦いもできるはず。長友は「僕らもそれを積み上げてきてるんで、8年間。それを見せられるチャンスがここに来てるんで」と不敵に笑いつつ、「まあ見ててください。楽しい、素晴らしい試合を見せますよ」と自信満々にスタジアムを後にした。
(取材・文 竹内達也)