7月27日に開催される「ナミックス フレッシュオールスターゲーム2026」の出場選手が26日、発表され、西武からは杉山遙希投手（20）、冨士大和投手（19）、横田蒼和内野手（18）の3選手が選ばれた。

横浜高から23年ドラフト3位で入団した杉山は3年目の今季、ファーム・リーグ中地区でトップタイの6勝をマーク。「フレッシュオールスターという貴重な機会に選んでいただき、とてもうれしく思います。他球団の選手とたくさん交流し、良いところを吸収して今後の成長につなげたいです。当日は自分らしいピッチングをして、MVPを獲れるように頑張ります」とコメントした。

冨士は大宮東から24年育成ドラフト1位で入団。今年3月の開幕直前に支配下登録され、1軍デビューも果たした。「フレッシュオールスターに選出していただき、光栄に思います。やるからには3者連続三振を目指して、自分の持ち味をしっかりアピールしたいです。結果にもこだわり、MVPを獲れるように頑張ります」とコメント。

横田は山村学園から25年ドラフト5位で入団。高卒1年目ながらファーム・リーグ中地区では48試合で打率・296の成績を残している。球団を通じて「フレッシュオールスターに選出していただき、とてもうれしいです。普段なかなか一緒にプレーすることのない選手たちと交流できる貴重な機会なので、多くのことを学びたいと思います。当日は元気良く声を出して、自分らしく頑張ってきます」と話した。

フレッシュオールスターは昨季まで全イースタン、全ウエスタンによる対戦だったが、今季から3地区制に変更されたためセ・リーグとパ・リーグ選抜の対戦となる。