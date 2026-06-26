19歳で起業した年商2億女性社長、絶縁した親からぶつけられた心ない言葉
世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな人生と、そこに隠されている“秘密”を紐解く新作オリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』（ABEMA）第2話が明日27日に配信される。第2話では、第1話に続き、ミラノファッションウィークに参加中の世界的インフルエンサー・MONAKOに密着する。
【写真】19歳で起業したうれしのちゃん、親から浴びた心ない言葉
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？
MONAKOは最も気合の入るPRADAのショーへ向かう準備を進めていたが、ブランド側から用意された衣装や靴をめぐり、想定外のトラブルが発生する。さらに会場へ向かう道中では、大渋滞に巻き込まれる事態に発展となり、進まない車と歩くことも困難な状況下で、焦りが募るMONAKO。世界中から注目を集める大舞台を前に、果たして彼女は無事ショーに間に合うのか、一刻を争うハラハラする展開の行方に注目が集まる。
さらに、今回は年商2億円の敏腕社長・うれしのちゃんに密着。現在マレーシア在住で、家賃60万円の高層マンションに住むなど規格外の生活を送る彼女だが、19歳という若さで起業するに至った背景には、中学生の時に直面した“ある出来事”があった。
若くしてビジネスの世界に飛び込み、過酷な現実や悔しい思いを経験してきたと語る彼女は、さらに起業やSNSでの発信をめぐって両親と激しく衝突した過去を告白する。「セクシー女優やっているのか？」という心無い言葉をぶつけられたという、現在に至るまで続く絶縁状態の真相とは…？
“スーパーセレブ女子”たちの知られざる“秘密”や葛藤が次々と明かされる 『CELEB SECRET』第2話は、ABEMAにて27日21時配信。
【写真】19歳で起業したうれしのちゃん、親から浴びた心ない言葉
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？
さらに、今回は年商2億円の敏腕社長・うれしのちゃんに密着。現在マレーシア在住で、家賃60万円の高層マンションに住むなど規格外の生活を送る彼女だが、19歳という若さで起業するに至った背景には、中学生の時に直面した“ある出来事”があった。
若くしてビジネスの世界に飛び込み、過酷な現実や悔しい思いを経験してきたと語る彼女は、さらに起業やSNSでの発信をめぐって両親と激しく衝突した過去を告白する。「セクシー女優やっているのか？」という心無い言葉をぶつけられたという、現在に至るまで続く絶縁状態の真相とは…？
“スーパーセレブ女子”たちの知られざる“秘密”や葛藤が次々と明かされる 『CELEB SECRET』第2話は、ABEMAにて27日21時配信。