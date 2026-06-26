カン・ハヌル×キム・ヨングァン×ASTROチャウヌで贈る青春トラベル・エンタメ『ファーストライド』9.25公開
カン・ハヌル、キム・ヨングァン、チャウヌ（ASTRO）が共演する映画『The First Ride』（英題）が、邦題を『ファーストライド』として9月25日より全国公開されることが決まった。併せて、幼なじみ4人の友情と絆、旅の幕開けを告げるティザービジュアルが解禁となった。
【写真】チャウヌ（ASTRO）の“坊主姿”に「イケメンダダ漏れ」
本作は、旅行ならではの高揚感や開放感、友人同士のたあいないやりとりの楽しさを詰め込みながら、予測不能な展開を見せる青春トラベル・エンターテインメント。韓国では興行収入ランキング初登場第1位（2025年10月31日〜11月2日／BOX OFFICE MOJO調べ）を記録した。
高校卒業とともにかなうはずだった、人生で一度きりの卒業旅行。6歳の頃からいつも一緒だった幼なじみ4人組は、大人になった今、ようやくその約束を果たすため初めての海外旅行へと旅立つ。しかし、行く先々で予想外のトラブルに巻き込まれ、旅は思わぬ方向へ。笑いとハプニングに満ちた珍道中の先で明かされるのは、忘れられない過去、そして24年間の友情に隠されていたある事実だった―。
成績優秀でケンカっ早い“勤勉バカ”・テジョンを演じるのはカン・ハヌル。頭の中も性格もとにかく明るい“無邪気なバカ”・ドジン役にはキム・ヨングァン。そして、息をするだけで笑いをもたらす“顔天才バカ”ことヨンミン役で、ASTROのチャウヌが兵役前最後の作品にして映画初主演を飾る。さらに、目を開けたまま寝る特技（？）を持つ“ウザいバカ”・グムボク役を、800倍のオーディションを勝ち抜いたカン・ヨンソクが演じる。
ティザービジュアルは、航空券をモチーフにしたデザイン。小指を突き上げる4人の姿と、「あの日、叶わなかった卒業旅行へ。」というコピーが、長い時を経て再び集まった彼らの旅の始まりを予感させる。「青春トラベル・エンターテインメント」の“トラベル”に手書きで修正線が引かれ、“トラブル”へと書き換えられており、これから始まる波乱万丈な旅路を印象づけるビジュアルとなっている。
映画『ファーストライド』は、9月25日より全国公開。
【写真】チャウヌ（ASTRO）の“坊主姿”に「イケメンダダ漏れ」
本作は、旅行ならではの高揚感や開放感、友人同士のたあいないやりとりの楽しさを詰め込みながら、予測不能な展開を見せる青春トラベル・エンターテインメント。韓国では興行収入ランキング初登場第1位（2025年10月31日〜11月2日／BOX OFFICE MOJO調べ）を記録した。
成績優秀でケンカっ早い“勤勉バカ”・テジョンを演じるのはカン・ハヌル。頭の中も性格もとにかく明るい“無邪気なバカ”・ドジン役にはキム・ヨングァン。そして、息をするだけで笑いをもたらす“顔天才バカ”ことヨンミン役で、ASTROのチャウヌが兵役前最後の作品にして映画初主演を飾る。さらに、目を開けたまま寝る特技（？）を持つ“ウザいバカ”・グムボク役を、800倍のオーディションを勝ち抜いたカン・ヨンソクが演じる。
ティザービジュアルは、航空券をモチーフにしたデザイン。小指を突き上げる4人の姿と、「あの日、叶わなかった卒業旅行へ。」というコピーが、長い時を経て再び集まった彼らの旅の始まりを予感させる。「青春トラベル・エンターテインメント」の“トラベル”に手書きで修正線が引かれ、“トラブル”へと書き換えられており、これから始まる波乱万丈な旅路を印象づけるビジュアルとなっている。
映画『ファーストライド』は、9月25日より全国公開。