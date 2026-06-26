“元アイドル”165cmレースクイーン、ミニ丈デニムパンツ姿が「最高すぎる」「スタイル抜群」
レースクイーンの池永百合が26日にInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
そんな彼女が投稿したのは、常滑市りんくうビーチで撮影されたソロショット。写真には海をバックにミニ丈デニムパンツ姿でたたずむ姿が収められている。ファンからは「最高すぎる」「スタイル抜群」「めちゃくちゃかわいい」「今日もとっても綺麗」などの声が相次いだ。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）、X（@ikenaga_yuri）
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
そんな彼女が投稿したのは、常滑市りんくうビーチで撮影されたソロショット。写真には海をバックにミニ丈デニムパンツ姿でたたずむ姿が収められている。ファンからは「最高すぎる」「スタイル抜群」「めちゃくちゃかわいい」「今日もとっても綺麗」などの声が相次いだ。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）、X（@ikenaga_yuri）