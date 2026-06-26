村重杏奈、美スタイル全開の近影にネット衝撃「見事すぎる」「最高」「めっちゃ可愛い」
元HKT48でタレントの村重杏奈が、26日までにInstagramを更新。近影を披露するとファンから反響が寄せられた。
【写真】村重杏奈、抜群プロポーション全開の写真集カット 大胆な姿でも魅了（6枚）
5月29日に“人生最後”の写真集『あんな』（講談社）を発売し、抜群のスタイルが話題となっている村重。
今回投稿では「にゃ」とつづり、美肩が際立つソロショットを複数枚投稿。カメラを見つめ、圧倒的な美しさで魅せた。ファンからは「見事すぎる」「最高」「めっちゃ可愛い」などの声が多数集まっている。
■村重杏奈
1998年7月29日生まれ、山口県出身。身長163cm。2011年、HKT48の1期生オーディションに合格。父は日本人、母がロシア人。 家ではロシア語も話し日常会話も完ぺきにこなすバイリンガル。
引用：「村重杏奈」Instagram（@hktanna4848）
【写真】村重杏奈、抜群プロポーション全開の写真集カット 大胆な姿でも魅了（6枚）
5月29日に“人生最後”の写真集『あんな』（講談社）を発売し、抜群のスタイルが話題となっている村重。
今回投稿では「にゃ」とつづり、美肩が際立つソロショットを複数枚投稿。カメラを見つめ、圧倒的な美しさで魅せた。ファンからは「見事すぎる」「最高」「めっちゃ可愛い」などの声が多数集まっている。
1998年7月29日生まれ、山口県出身。身長163cm。2011年、HKT48の1期生オーディションに合格。父は日本人、母がロシア人。 家ではロシア語も話し日常会話も完ぺきにこなすバイリンガル。
引用：「村重杏奈」Instagram（@hktanna4848）