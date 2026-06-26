櫻井海音、高橋恭平ら実写『ブルーロック』キャスト陣が元サッカー日本代表と勝負！ コラボ動画解禁
高橋文哉が主演する実写映画『ブルーロック』より、櫻井海音、高橋恭平、富本惣昭、櫻井佑樹、樋口幸平、木田佳介らキャスト陣が、日本サッカー界のレジェンド達とガチンコ勝負する動画が解禁された。
【動画】プロの実践感覚を研究！ 元日本代表チームとガチフットサル対決する動画公開
本作は、同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）を実写映画化。日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけてし烈なサバイバルを繰り広げる物語だ。
このたび、映画公式YouTube企画『BLUELOCK.LAB』（通称「ブル研」）にて、サッカー元日本代表との奇跡のスペシャルマッチが実現。
映画『ブルーロック』チームには、作中で熱き戦いを繰り広げた櫻井海音、高橋恭平、富本惣昭、櫻井佑樹、樋口幸平、木田佳介ら6名が集結。彼らの前に立ちはだかるのは、本作のサッカー監修を務め、キャスト陣の腕を鍛え上げた張本人である、元日本代表・松井大輔率いる、坪井慶介、南雄太、石川直宏、大久保嘉人、田中隼磨という、日本サッカー界を長年牽引してきた豪華レジェンドたち。スクリーンを飛び出したキャスト陣が、サッカー元日本代表を相手に自らの“エゴ”をぶつけ合う、かつてない真剣勝負が繰り広げられる。
注目すべきは、東京ヴェルディのジュニアユースでプレーしていた経験をもつ櫻井海音をはじめ、櫻井佑樹（横浜F・マリノス ジュニアユース）、樋口幸平（SC相模原U21）、木田佳介（水戸ホーリーホック ユース）などプロ選手を目指しサッカーに取り組んできた実力派メンバーたち。富本惣昭も8年間のサッカー経験を持つ。
そんな経験者メンバーに加え、本格的なサッカー経験は本作が初めての高橋恭平も参戦。本作でサッカーに挑戦しサッカーが大好きになったことから本企画への参加を志願。未経験ながら持ち前の運動神経でチームの起爆剤となるか？ 日本代表として、日本サッカーをけん引してきた選手陣はもちろん、キャスト陣が本作の撮影で磨き上げた身体能力、ピッチで培った判断力、そして何より勝負への執念が、激しく火花を散らす。
そんな歴史に残る一戦の舞台となるのは、千葉県にある高円宮記念JFA夢フィールド。サッカー日本代表の合宿地として、また日本サッカーの未来を担う若手選手たちの練習地でも使用する特別な場所で、世代もフィールドも超え、互いのプライドを懸けた“エゴい”サッカー対決が繰り広げられる。
さらに、この白熱の試合を実況するのは、サッカーファンにおなじみのアナウンサー野村明弘。現在開催中のワールドカップでも数々の名勝負を熱く伝えている名実況が、本企画でも臨場感たっぷりに対戦を盛り上げる。笑いあり、絶叫あり、そして予想を超える本気のプレーあり。その一部始終は、全4本構成で本日より順次、映画公式YouTubeにて投稿される。
実写映画『ブルーロック』は、8月7日全国公開。
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本作は、同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）を実写映画化。日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけてし烈なサバイバルを繰り広げる物語だ。
映画『ブルーロック』チームには、作中で熱き戦いを繰り広げた櫻井海音、高橋恭平、富本惣昭、櫻井佑樹、樋口幸平、木田佳介ら6名が集結。彼らの前に立ちはだかるのは、本作のサッカー監修を務め、キャスト陣の腕を鍛え上げた張本人である、元日本代表・松井大輔率いる、坪井慶介、南雄太、石川直宏、大久保嘉人、田中隼磨という、日本サッカー界を長年牽引してきた豪華レジェンドたち。スクリーンを飛び出したキャスト陣が、サッカー元日本代表を相手に自らの“エゴ”をぶつけ合う、かつてない真剣勝負が繰り広げられる。
注目すべきは、東京ヴェルディのジュニアユースでプレーしていた経験をもつ櫻井海音をはじめ、櫻井佑樹（横浜F・マリノス ジュニアユース）、樋口幸平（SC相模原U21）、木田佳介（水戸ホーリーホック ユース）などプロ選手を目指しサッカーに取り組んできた実力派メンバーたち。富本惣昭も8年間のサッカー経験を持つ。
そんな経験者メンバーに加え、本格的なサッカー経験は本作が初めての高橋恭平も参戦。本作でサッカーに挑戦しサッカーが大好きになったことから本企画への参加を志願。未経験ながら持ち前の運動神経でチームの起爆剤となるか？ 日本代表として、日本サッカーをけん引してきた選手陣はもちろん、キャスト陣が本作の撮影で磨き上げた身体能力、ピッチで培った判断力、そして何より勝負への執念が、激しく火花を散らす。
そんな歴史に残る一戦の舞台となるのは、千葉県にある高円宮記念JFA夢フィールド。サッカー日本代表の合宿地として、また日本サッカーの未来を担う若手選手たちの練習地でも使用する特別な場所で、世代もフィールドも超え、互いのプライドを懸けた“エゴい”サッカー対決が繰り広げられる。
さらに、この白熱の試合を実況するのは、サッカーファンにおなじみのアナウンサー野村明弘。現在開催中のワールドカップでも数々の名勝負を熱く伝えている名実況が、本企画でも臨場感たっぷりに対戦を盛り上げる。笑いあり、絶叫あり、そして予想を超える本気のプレーあり。その一部始終は、全4本構成で本日より順次、映画公式YouTubeにて投稿される。
実写映画『ブルーロック』は、8月7日全国公開。