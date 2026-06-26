北乃きい×藤原樹W主演『未婚詐欺』に島崎遥香・和内璃乃・押田岳出演決定 愛憎渦巻くポスターも解禁
北乃きいと藤原樹（THE RAMPAGE）がダブル主演する7月16日スタートのドラマ『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』（MBS／tvkほか）より、ポスタービジュアルが解禁。あわせて、島崎遥香、和内璃乃、押田岳の出演が決定した。
【写真】島崎遥香、既婚者とは知らず慎司を支え続けるパラリーガル役
本作は、1人の男を「最愛」の相手と信じる3人の女性が繰り広げる愛憎の復讐サスペンス。原作は、めちゃコミックで独占配信中の話題作『未婚詐欺〜私の知らない彼の顔』（漫画：石川トミー、原作：あいざわあつこ）。
専業主婦の沙耶香（北乃）は、端正な容姿でメディアにも引っ張りだこの敏腕弁護士・慎司（藤原）と結婚して7年。不妊治療に悩みながらも、献身的に支えてくれる完璧な夫との生活は、この上なく満たされている「はず」だった。
ある夜、沙耶香は慎司のジャケットから、自分のものではない「若い女向け」の華やかな香水の匂いを嗅ぎ取ってしまう。
一方、慎司の事務所でパラリーガルとして働く真央（島崎）は、慎司を「彼氏」と呼び、密かに関係を続けていた。また、沙耶香が嗅ぎ取った香水をつけている化粧品販売員の遥（和内）は、慎司に「癒してあげる」とささやき、ホテルのベッドへ倒れ込む。
このたび、慎司が既婚者だとは知らず、公私ともに献身的に支えるパラリーガル・結城真央役に、元AKB48のメンバーで、“ぱるる”の愛称でも親しまれ、近年は『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』や『ハレ婚』などで主演を務める島崎遥香が決定した。
また、釣り合わないと思いつつも慎司との関係を断ち切れない坂上遥役には、連続テレビ小説『ちむどんどん』やドラマ『恋愛バトルロワイヤル』、『不適切にもほどがある！』などの話題作に出演し、ネクストブレイク女優として注目を集める若手俳優・和内璃乃。
そして、遥にとって都合の良い男でありながら、献身的に寄り添い支える駒井和也役を、2016年のジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞してデビューし、『仮面ライダージオウ』などへの出演経験を持つ実力派俳優・押田岳が務める。
ドラマ特区『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』は、MBSにて7月16日より毎週木曜24時59分、テレビ神奈川にて7月16日より毎週木曜23時30分、チバテレにて7月17日より毎週金曜23時、テレ玉にて7月22日より毎週水曜24時30分、とちテレにて7月23日より毎週木曜23時30分、群馬テレビにて7月23日より毎週木曜24時より放送。
※島崎遥香、和内璃乃のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■島崎遥香
結城真央役でお声がけをいただいた時は、率直にかなりエネルギーを必要とする人間で、これまであまり演じてこなかったタイプのキャラクターだったので楽しみでもあり、非現実的な劇っぽさに難しさを感じました。脚本を読み進める中で真央は一見すると狂気的で執着心の強い女性に映るかもしれませんが、私にとって真央は自分のすべてを慎司さんに捧げ、彼の言葉を純粋に信じて尽くし続けてきた誰よりも一途な女性です。彼女の行動の根底にあるのは、ただ慎司さんと幸せになりたい、「これまでの人生で初めて見つけた自分の存在理由と、唯一の居場所をどうしても守り抜きたい」という切実な願いなのだと、台本を読むたびに強く感じています。
慎司という一人の男をめぐり、3人の女性がそれぞれの立場で裏切りの真実を知り、そこからどうやって自分の人生を取り戻していくのか最後まで見届けてください。
■和内璃乃
脚本を読んで、愛と嘘の狭間で揺れ動く人々の想いが複雑に交錯する世界に強く惹かれました。遥は可愛らしさの裏に、人間らしい葛藤や若さゆえの危うさを秘めた女性です。そんな複雑な魅力を持つ遥を演じられることを嬉しく思うとともに、素敵なキャストの皆さまとご一緒できることを光栄に思っています。遥の抱える想いに丁寧に向き合いながら、この作品の魅力をお届けできるよう頑張りたいと思います。
【写真】島崎遥香、既婚者とは知らず慎司を支え続けるパラリーガル役
本作は、1人の男を「最愛」の相手と信じる3人の女性が繰り広げる愛憎の復讐サスペンス。原作は、めちゃコミックで独占配信中の話題作『未婚詐欺〜私の知らない彼の顔』（漫画：石川トミー、原作：あいざわあつこ）。
ある夜、沙耶香は慎司のジャケットから、自分のものではない「若い女向け」の華やかな香水の匂いを嗅ぎ取ってしまう。
一方、慎司の事務所でパラリーガルとして働く真央（島崎）は、慎司を「彼氏」と呼び、密かに関係を続けていた。また、沙耶香が嗅ぎ取った香水をつけている化粧品販売員の遥（和内）は、慎司に「癒してあげる」とささやき、ホテルのベッドへ倒れ込む。
このたび、慎司が既婚者だとは知らず、公私ともに献身的に支えるパラリーガル・結城真央役に、元AKB48のメンバーで、“ぱるる”の愛称でも親しまれ、近年は『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』や『ハレ婚』などで主演を務める島崎遥香が決定した。
また、釣り合わないと思いつつも慎司との関係を断ち切れない坂上遥役には、連続テレビ小説『ちむどんどん』やドラマ『恋愛バトルロワイヤル』、『不適切にもほどがある！』などの話題作に出演し、ネクストブレイク女優として注目を集める若手俳優・和内璃乃。
そして、遥にとって都合の良い男でありながら、献身的に寄り添い支える駒井和也役を、2016年のジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞してデビューし、『仮面ライダージオウ』などへの出演経験を持つ実力派俳優・押田岳が務める。
ドラマ特区『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』は、MBSにて7月16日より毎週木曜24時59分、テレビ神奈川にて7月16日より毎週木曜23時30分、チバテレにて7月17日より毎週金曜23時、テレ玉にて7月22日より毎週水曜24時30分、とちテレにて7月23日より毎週木曜23時30分、群馬テレビにて7月23日より毎週木曜24時より放送。
※島崎遥香、和内璃乃のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■島崎遥香
結城真央役でお声がけをいただいた時は、率直にかなりエネルギーを必要とする人間で、これまであまり演じてこなかったタイプのキャラクターだったので楽しみでもあり、非現実的な劇っぽさに難しさを感じました。脚本を読み進める中で真央は一見すると狂気的で執着心の強い女性に映るかもしれませんが、私にとって真央は自分のすべてを慎司さんに捧げ、彼の言葉を純粋に信じて尽くし続けてきた誰よりも一途な女性です。彼女の行動の根底にあるのは、ただ慎司さんと幸せになりたい、「これまでの人生で初めて見つけた自分の存在理由と、唯一の居場所をどうしても守り抜きたい」という切実な願いなのだと、台本を読むたびに強く感じています。
慎司という一人の男をめぐり、3人の女性がそれぞれの立場で裏切りの真実を知り、そこからどうやって自分の人生を取り戻していくのか最後まで見届けてください。
■和内璃乃
脚本を読んで、愛と嘘の狭間で揺れ動く人々の想いが複雑に交錯する世界に強く惹かれました。遥は可愛らしさの裏に、人間らしい葛藤や若さゆえの危うさを秘めた女性です。そんな複雑な魅力を持つ遥を演じられることを嬉しく思うとともに、素敵なキャストの皆さまとご一緒できることを光栄に思っています。遥の抱える想いに丁寧に向き合いながら、この作品の魅力をお届けできるよう頑張りたいと思います。