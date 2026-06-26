佐野ひなこ、“ドラフト指名”から一夜明け心境「想像以上の重圧や厳しい声に、今は心がすごく痛くて…」
タレント・俳優の佐野ひなこ（31）が26日、自身のインスタグラムを更新。25日に行われた麻雀「Mリーグ2026-27シーズン（以下Mリーグ2026-27）」ドラフト会議で、セガサミーフェニックスから指名を受けたことについて心境を明かした。
【写真】「TWICEのMOMOだと思った」と話題の佐野ひなこ
佐野は【いつも応援してくださっている皆様へ。】宛てに「Mリーグドラフト会議で、セガサミーフェニックスからご指名をいただきました」と報告。「ドラフトから一日が経ち、皆様からのたくさんのあたたかい応援の言葉、本当にありがとうございます。一つ一つが、今の私のお守りになっています」と寄せられた声に感謝した。
一方で「同時に、私に対する厳しいご意見や、戸惑いの声もたくさん目にしました」「プロ入りして日も浅く、実績もない私ですから、Mリーグを愛する皆様が不安に思われるのは当然のことだと痛感しています」とし、「チームから指名を受け、自分なりに腹を括って覚悟を決めたつもりでしたが、想像以上の重圧や厳しい声に、今は心がすごく痛くて、シンドイ気持ちがあるのも事実です。大きな舞台のプレッシャーに、足がすくんで、押しつぶされそうになっています...」と、その反響の大きさから不安な心境を吐露。
一方で「でも傷ついている暇なんてなくて、今はただしっかりと打ち込み、誰よりも練習に励むしかないと思っています。心強いチームメイトにも頼りながらも頑張ります」と前を向き、「今はまだ、プレッシャーに震えてばかりの未熟者ですが、全力で闘い抜きます。いつか本当の「フェニックスの選手」として皆様に認めていただけるよう、一歩ずつ進んでいきます」と決意を表明。
そして「ダメな時は、どうか厳しく叱ってください」と、厳しい声のなか戦っていくとあらためて覚悟を決め、「未熟な私の挑戦を、一緒に見守っていただけないでしょうか。応援よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
【写真】「TWICEのMOMOだと思った」と話題の佐野ひなこ
佐野は【いつも応援してくださっている皆様へ。】宛てに「Mリーグドラフト会議で、セガサミーフェニックスからご指名をいただきました」と報告。「ドラフトから一日が経ち、皆様からのたくさんのあたたかい応援の言葉、本当にありがとうございます。一つ一つが、今の私のお守りになっています」と寄せられた声に感謝した。
一方で「でも傷ついている暇なんてなくて、今はただしっかりと打ち込み、誰よりも練習に励むしかないと思っています。心強いチームメイトにも頼りながらも頑張ります」と前を向き、「今はまだ、プレッシャーに震えてばかりの未熟者ですが、全力で闘い抜きます。いつか本当の「フェニックスの選手」として皆様に認めていただけるよう、一歩ずつ進んでいきます」と決意を表明。
そして「ダメな時は、どうか厳しく叱ってください」と、厳しい声のなか戦っていくとあらためて覚悟を決め、「未熟な私の挑戦を、一緒に見守っていただけないでしょうか。応援よろしくお願いいたします」と呼びかけた。