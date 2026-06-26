俳優村上虹郎（29）が傷害の疑いで、警視庁原宿署から書類送検されたことを受け、26日、テレビ東京が、主演予定ドラマの放送と配信の見送りを決めた。

村上は7月スタートの同局系連続ドラマ「ストレンジ−伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話−」（7月3日スタート、金曜深夜0時12分）第1話の主演が発表されていた。

26日夜、同ドラマの公式サイトから、村上の写真とコメントが削除され、同局の広報部は「7月3日（金）に予定していた第1話の放送と配信を見送ることにしました」とコメントした。

関係者によると、24年、東京都渋谷区の自宅で、当時交際していた女性の顔を殴るなどして全治約1カ月の重傷を負わせたといい、村上も容疑を認めているという。

村上の父は俳優村上淳、母は歌手UAで、2014年に俳優デビュー。NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などに出演し、演技力と独特の存在感で多くの作品に出演する実力派俳優として評価されている。

◆村上虹郎（むらかみ・にじろう）1997年（平9）3月17日、東京都生まれ。父は俳優村上淳、母は歌手UA。14年映画「2つ目の窓」に主演して俳優デビュー。映画は「2つ目の窓」「ディストラクション・ベイビーズ」「夏美のホタル」「武曲 MUKOKU」「孤狼の血 LEVEL2」などに出演。ドラマは「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」「仰げば尊し」「この世界の片隅に」「カムカムエヴリバディ」などに出演。特技は水泳、ギター、剣道、乗馬など。168センチ、血液型A。