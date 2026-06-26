ボロボロに壊れたドアを前に、飼い主さんから「誰がしたの？」と声をかけられたワンコ。その後に見せた何とも言えない表情や仕草が、多くの人の笑顔を誘っています。

話題となった投稿は記事執筆時点で151万再生を突破。「こんなのされたら、、怒れないｗ」「可愛くて許してしまう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ボロボロに破壊されたドアを発見→すぐ近くにいた犬に『誰がしたん？』と聞いた結果…まさかの態度】

ボロボロになったドアの前で

TikTokアカウント「norita02110」に投稿されたのは、豆柴ののり太くんのお姿。この日、飼い主さんが目にしたのは、木製のドアの下半分が大きく壊れ、床には木くずや壁紙の破片が散乱した驚きの光景だったそうです。思わず「うそ～」と声が漏れてしまうほどだったといいます。

すると、そのすぐ近くには静かに座るのり太くんの姿が。飼い主さんが「誰がしたん？」と問いかけると、ヒコーキ耳になったのり太くんは、応えるように右前足を浮かせ、目を細めながらじっと見つめ返していたそう。その絶妙な表情に、つい目を奪われてしまいます。

問いかけに応えるように…

続けて「のり太がした？」と名前を呼ばれると、のり太くんはその表情のまま再びお手のような仕草を見せ、何度か舌をペロリ。逃げ出したり動き回ったりすることはなく、その場で飼い主さんの言葉を静かに受け止めているような様子だったそうです。

その後は一歩前に進むような仕草を見せ、浮かせていた右前足を床の上へ。さらに飼い主さんから声をかけられると、再び顔を上げて飼い主さんを見つめ、小さく舌を出していたといいます。

思わず許したくなる仕草

さらに飼い主さんから優しく声をかけられると、のり太くんは口を大きく開けて舌を出したあと、右前足をそっと前へ差し出したそう。その仕草は、お手をしているようにも、「はい」と手を挙げているようにも見え、何かを一生懸命伝えようとしているかのようです。

最後まで耳を伏せたまま、その場から動くことなく飼い主さんの問いかけに応えていたのり太くん。本当の気持ちはのり太くんにしか分かりませんが、その絶妙な表情や前足を差し出す仕草に、多くの人が「怒れない」「許してしまう」と感じたのも納得の、愛らしいひと幕だったのでした。

投稿には「怒られるたんびに目がしばしばするのと手なんなんｗ」「イカ耳なりながらも手を上げるｗ可愛すぎます♡」「落ち着いて落ち着いて～って言ってる」「この顔見たら許しちゃいますよね～」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「norita02110」では、豆柴・のり太くんファミリーの何気ない日常や、思わず笑顔になってしまう姿が投稿されています。気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「norita02110」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。