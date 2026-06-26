飼い主さんと車に乗って『大きな公園』へ出かけたという柴犬さん。わざわざ来たのに…とツッコまずにはいられない、想定外だった過ごし方が話題になっているのです。

ほっこりしてしまうこと間違いなしの光景は記事執筆時点で57.3万回を超えて表示されており、2.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：わざわざ車に乗って『大きな公園』に来た柴犬→ウキウキ笑顔だったのに…想定外の『過ごし方』】

わざわざ車に乗って『大きな公園』へ出かけた柴犬

Xアカウント『@pom_dawacan』に投稿されたのは、公園へ出かけた柴犬「こはる」ちゃん。

この日、飼い主さんはこはるちゃんのために車で『大きな公園』に出かけられたのだそう。

想定外だった『過ごし方』に反響

助手席に座るこはるちゃんの表情はとっても明るいもので、公園で遊ぶことを楽しみにしていることがヒシヒシと伝わってくるものだったといいます。

しかし、いざ公園へと繰り出すと…。

ほんのちょっと歩くと眠たくなってしまったようで、自然豊かで広大な芝生の上で気持ちよさそうにウトウトし始めてしまったというこはるちゃん。

『せっかくおっきい公園まで車で来たのに寝たアカンよ』

ポツリとそうこぼす飼い主さんでしたが、結局こはるちゃんのお昼寝は1時間ほど続いたそうで、その間ずっと隣で見守ることとなったのだそう。

どこまで続いているのかと思うほどに広がる緑、青空から伝わってくる気持ちよさそうな天候。素敵な景色だからこそ、シュールさを増すこはるちゃんの行動は多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「めっちゃ可愛い寝顔」「それが醍醐味だと思ってるのかも」「気持ちよさそう」「マイペースだね」「私も寝転がりたい」「ある意味満喫してる」などのコメントが寄せられています。

マイペースで甘えん坊な柴犬の女の子

こはるちゃんは、とってもマイペースで甘えん坊な7歳の女の子。飼い主さんと共にさまざまな場所へお出かけをするものの、どこであろうと自分らしくマイペースに過ごすのも魅力のひとつ。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすこはるちゃんの日常は日々多くのユーザーに柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pom_dawacan」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。