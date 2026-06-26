東京の“ホテル御三家”シュークリームと人気スイーツ6選　ご褒美にぴったり！

香ばしいシュー生地ととろけるカスタードクリームがたっぷり詰まったシンプルながら、奥深いスイーツがシュークリームです。みんなが大好きなシュークリームをこれまで3000個以上、年間で200個以上食べる筋金入りのマニア、シュークリーマン飯塚のおすすめの逸品を紹介する連載「シュークリーマン飯塚のシュークリームハント」。今回のテーマは「ホテル御三家のシュークリーム」。日本を代表する高級ホテルとして知られる『帝国ホテル』『The Okura Tokyo』『ホテルニューオータニ』。いずれも長い歴史と格式を持ち、“ホテル御三家”と呼ばれる存在です。それぞれのショップが手がけるシュークリームと人気スイーツを食べ比べ！伝統を大切にした王道タイプから、素材にこだわった個性派まで、それぞれのホテルらしさが詰まった一品の魅力を探ってみました。

クリームの完成度が光るシュークリーム『帝国ホテル』＠内幸町

伝統と革新を受け継ぐ『帝国ホテル』

1890（明治23）年に開業した『帝国ホテル』は、日本の迎賓館として誕生した名門ホテルです。渋沢栄一らの尽力によって設立され、国内外の賓客を迎えてきた歴史を持ちます。130年以上にわたり日本のホテル文化を牽引し続けており、「伝統は常に革新とともにある」という理念のもと、時代に合わせた進化を続けています。

ペストリーショップ『ガルガンチュワ』

本館1階のペストリーショップ『ガルガンチュワ』は、帝国ホテルの味を気軽に持ち帰ることができる人気ショップです。1971（昭和46）年に誕生した日本のホテルショップの先駆け的存在で、店名はフランス文学に登場する大食漢の巨人「ガルガンチュワ」に由来し、「食べる楽しみ」を届けたいという思いが込められています。

今回は、9月までの期間限定シュークリームと人気のパリブレストをいただきました。

「平飼い卵のクラシックシュークリーム（キャラメル）」（1080円）

『ガルガンチュワ』「平飼い卵のクラシックシュークリーム（キャラメル）」（1080円）

「平飼い卵のクラシックシュークリーム（キャラメル）」は、鶏舎や屋外の地面を自由に歩き回れる環境（平飼い）で育てられた鶏が産む卵を使用したシュークリームで、サクサクに焼き上げたシュー生地にキャラメル風味の生クリームとカスタードクリームをたっぷりと詰めています。

生地はさっくりと歯切れが良く、それでいて密度のあるしっかりとした仕上がり。表面にまぶされた粉糖の甘みも相まって、生地だけでも十分においしいと感じる完成度です。

そして口いっぱいに広がるのが、主役ともいえるキャラメルクリーム。ひと口食べた瞬間にふわっと香りが広がり、濃厚でありながら重たさはありません。思わず「このクリーム、うまい！」と言いたくなるほど。

合わせるカスタードクリームは、卵の風味をしっかり感じさせる王道タイプ。もったりとした質感ながら甘さは控えめで、こっくりとしたコクが楽しめます。

キャラメルクリームとカスタードクリーム、それぞれがしっかり個性を持ちながら見事に調和しており、一口ごとの満足感が非常に高いシュークリームでした。

「パリブレスト」（1350円）「平飼い卵のクラシックシュークリーム（キャラメル）」（1080円）

『ガルガンチュワ』左から「パリブレスト」（1350円）「平飼い卵のクラシックシュークリーム（キャラメル）」（1080円）

シュークリームとあわせてぜひ注目したいのが、ガルガンチュワを代表する人気商品のひとつ「パリブレスト」です。

金箔をあしらった華やかな見た目に加え、たっぷりのヘーゼルナッツがトッピングされ、思わず手に取りたくなる存在感があります。

ほろ苦いカカオ風味の生地の中には、塩味を効かせたヘーゼルナッツペースト、プラリネカスタードクリーム、生クリームをたっぷりとサンド。さらにヘーゼルナッツを合わせることで、香ばしさを幾重にも重ねています。

ひと口食べてまず感じるのは、圧倒的なプラリネ感。濃厚なプラリネクリームが主役として存在感を放ち、ナッツの香ばしさが口いっぱいに広がります。ナッツ好きにはたまらない一品と言えるでしょう。

また、生地の食感も印象的で、外側はサクッと軽やかなのに対し、内側はもっちり。食感のコントラストが楽しく、濃厚なクリームを最後まで飽きることなく味わえます。

ホテルスイーツらしい品格を感じさせながらも、しっかりとプラリネの魅力を押し出した一品。シュークリームとはまた異なる魅力を持つ、満足度の高いパリブレストでした。

『ガルガンチュワ』濃厚なキャラメルクリームがたっぷり詰まった「平飼い卵のクラシックシュークリーム（キャラメル）」（1080円）

『ガルガンチュワ』「パリブレスト」（1350円）の華やかな見た目は、ショーケースのなかでもひときわ目を引く

どちらもクリームの存在感が際立つ仕上がり。特にキャラメルクリームやプラリネクリームの完成度が高く、伝統的なホテルスイーツでありながら満足感のある味わいが印象に残りました。

［店名］『ホテルショップ ガルガンチュワ』

［住所］東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル 東京・本館1階

［電話］03-3539-8086（受付時間：11時〜19時）

［営業時間］8:00〜20:00※ペストリー・ベーカリー・惣菜品などの販売時間は11時〜19時

［休日］なし

［交通］地下鉄日比谷線ほか日比谷駅A13出口から徒歩3分、都営地下鉄三田線内幸町駅A5出口から徒歩3分

上品な甘さが際立つ伝統派シュークリーム『The Okura Tokyo』＠虎ノ門

“和をもって世界をもてなす”『The Okura Tokyo』

1962（昭和37）年に開業したホテルオークラは、「世界のどこにもない日本らしい迎賓ホテルをつくりたい」という大倉喜七郎の理念から誕生しました。日本の伝統美と世界水準のサービスを融合させたホテルとして知られ、2019（令和元）年には『The Okura Tokyo』として新たに生まれ変わりました。

プレステージタワー5階の『オーキッド スイーツ＆デリ』

ホテル内に併設されている『オーキッド スイーツ＆デリ』は、ホテルオークラ東京開業時から親しまれてきた名称で、創業者・大倉喜七郎が愛した蘭（オーキッド）に由来します。現在もホテルの伝統を受け継ぐスイーツブランドとして、上品で洗練された商品を展開しています。

今回は、伝統と品格を感じられる定番商品であるシュークリームとエクレアをいただきました。

「シュークリーム トラディション」（650円）

『オーキッド スイーツ＆デリ』「シュークリーム トラディション」（650円）

「シュークリーム トラディション」はその名の通り、ホテルオークラが大切に受け継いできた伝統を感じさせる一品です。

手に取るとサイズは比較的コンパクト。しかし、その小ぶりな見た目からは想像できないほど満足感があります。まず印象的なのが、シュー生地の軽やかな食感。さっくりと歯切れよく焼き上げられ、クリームの魅力を引き立てています。

中はホイップクリームとカスタードクリームのダブル仕立て。ホイップクリームは「これぞホテルスイーツ」と思わず唸るような上品な甘さで、普段なかなか口にすることのないようなホテルスイーツらしい高級感があります。軽やかでありながらしっかりとコクがあり、思わずうっとりする味わいです。

一方のカスタードクリームは、バニラビーンズがたっぷりと使われた濃厚な仕上がり。卵のコクを感じながらも重たさはなく、どこか洋酒を思わせるような奥行きのある香りも感じられました。

派手なインパクトで魅せるのではなく、素材やバランスの良さで楽しませてくれる一品でした。

「シュークリーム トラディション」（650円）「エクレア・ショコラ」（650円）

『オーキッド スイーツ＆デリ』左から「シュークリーム トラディション」（650円）「エクレア・ショコラ」（650円）

シュークリームと並んで人気を集めるのが「エクレア・ショコラ」です。シンプルな見た目ながら、チョコレート好きの心をしっかりつかむ一品です。

まず目を引くのが表面を覆うチョコレート。口にすると濃厚なカカオの風味が広がり、エクレア全体の印象を決定づけています。

中に詰まったチョコレートクリームもまた存在感たっぷり。甘さだけに頼らず、しっかりとカカオ感を感じられる仕上がりで、大人向けの味わいです。

濃厚なチョコレートの魅力をストレートに楽しめる一品でありながら、後味は意外にも上品。重たさを感じさせず、最後まで心地よく味わえます。

『オーキッド スイーツ＆デリ』シンプルかつ王道のホテルスイーツ

どちらも見た目の華やかさやインパクトで魅せるのではなく、素材や味わいの完成度で勝負する一品でした。長年受け継がれてきたオークラの伝統と品格を感じられる、王道ホテルスイーツの魅力が詰まったラインアップです。

［店名］『オーキッド スイーツ＆デリ』

［住所］東京都港区虎ノ門2-10-4 The Okura Tokyoプレステージタワー 5階

［電話］03-3505-6072

［営業時間］10時〜20時

［休日］なし

［交通］地下鉄日比谷線虎ノ門ヒルズ駅出口A2aから徒歩5分（宴会場入口まで）

素材へのこだわりが詰まった贅沢シュークリーム『ホテルニューオータニ（東京）』＠赤坂見附

東京オリンピックとともに誕生した『ホテルニューオータニ（東京）』

『ホテルニューオータニ（東京）』は1964（昭和39）年、東京オリンピックを前に開業したホテルです。創業者・大谷米太郎が国の要請を受けて建設し、日本初の高層ホテルとして誕生しました。当時は東洋一の規模を誇り、現在も国内外の要人や著名人を迎える日本屈指のホテルとして知られています。約1万坪にも及ぶ日本庭園を有し、都心にありながら豊かな自然を感じられることでも有名です。

ザ・メイン ロビィ階のペストリーブティック『パティスリーSATSUKI』

ペストリーブティック『パティスリーSATSUKI』では、総料理長・中島眞介氏が手掛けるケーキやパン、焼き菓子を販売しており、厳選素材を使用した「スーパーシリーズ」で高い人気を誇ります。素材への徹底したこだわりが特徴で、和三盆や玄米卵、国産素材などを積極的に採用。ホテルスイーツの枠を超えたプレミアム感のある商品を数多く生み出しています。

今回は、素材へのこだわりが光る2種類のシュークリームをいただきました。

「新和三盆シュークリーム」（961円）「ティラミスシュークリーム」（891円）

『パティスリーSATSUKI』左から「新和三盆シュークリーム」（961円）「ティラミスシュークリーム」（891円）

「新和三盆シュークリーム」（961円）は九州・大牟田産の生クリームに、和三盆糖を使用したカスタードクリーム、さらに黒蜜ジュレを組み合わせた贅沢な一品です。

まず驚かされるのが、そのボリューム感。たっぷりと絞られたクリームは見た目にも迫力がありますが、不思議なくらい重たさを感じません。

生地はしっかりと焼き上げられており、ハードタイプのシュー生地ならではの香ばしさと食感が楽しめます。中には真っ白な生クリームがたっぷり。その口どけはなめらかで、量が多くてもくどさはありません。

さらに和三盆糖の優しい甘みを生かしたカスタードクリーム、そして風味豊かな黒蜜ジュレが重なり合い、一口ごとに表情が変化していきます。

シュークリームでありながら、まるでひとつのケーキを食べているかのような満足感です。

『パティスリーSATSUKI』どちらのシュークリームも、迫力のあるボリューム！

「ティラミスシュークリーム」（891円）は名前の通り、ティラミスの魅力をシュークリームで表現した一品です。

こちらも生地はしっかりとしたハードタイプ。コーヒー風味のクッキーシュー生地は、外側はサクッと香ばしく、中はしっとりとした食感が楽しめます。

中にはカスタードクリームとコーヒージュレを忍ばせ、その上からたっぷりのマスカルポーネクリームを絞った贅沢な構成。

口に運ぶと、コーヒーの香りがふわりと広がり、続いてマスカルポーネのコクが追いかけてきます。まさに「ティラミスを食べている」と感じる完成度で、香りも風味も想像以上。シュークリームという枠に収まりきらないほど、ティラミスらしさがしっかり表現されています。

クリームやジュレ、生地が一体となり、最後まで飽きることなく楽しめる一品でした。

『パティスリーSATSUKI』ケーキたちに負けず劣らずの豪華さ

『パティスリーSATSUKI』「ティラミスシュークリーム」（891円）は、8月31日までの期間限定商品

どちらも素材へのこだわりと構成の豪華さが際立っており、単なるシュークリームではなく、ひとつの完成されたデザートとして楽しめるのが印象的でした。

［店名］『パティスリーSATSUKI』

［住所］東京都千代田区紀尾井町4-1ホテルニューオータニ ザ・メイン ロビィ階

［電話］03-3221-7252（受付時間：11時〜）

［営業時間］8時〜20時 ※ケーキ、パンは11時

［休日］なし

［交通］地下鉄銀座線ほか赤坂見附駅D紀尾井町口から徒歩3分

今回改めて食べ比べてみると、ショップの個性は実にさまざま。目指す味わいも三者三様でした。

伝統を守り続ける『帝国ホテルのガルガンチュワ』、品格ある王道を貫く『The Okura Tokyoのオーキッド スイーツ＆デリ』、そして素材へのこだわりを追求する『ホテルニューオータニ(東京)のパティスリーSATSUKI』。

それぞれのシュークリームに、ホテルやショップの特徴がしっかりと表れており、ホテル御三家の魅力をシュークリームを通して存分に楽しむことができました。

価格は少し高めですが、そのひと口にはホテルならではの技術とこだわりがぎっしり。ちょっと贅沢をしたい日や、頑張った日のご褒美スイーツとして選んでみるのもおすすめです。

※営業時間、料金、季節のメニューなどは取材時のものです。最新の情報はお店にお問い合わせください。

シュークリーマン飯塚

文・写真／シュークリーマン飯塚

仕事を頑張る自分へのご褒美であるシュークリームに魅せられたサラリーマン。

「シュークリーマン飯塚」を名乗り、コンビニから専門店まで、美味しいシュークリームを探し求めて、今までに3000個、年間200個以上食べる（自称）日本一のシュークリームマニア。

Instagram：https://www.instagram.com/daibobiad_chou

※営業時間、料金、季節のメニューなどは取材時のものです。最新の情報はお店にお問い合わせください。

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