【ダイソー】実は“マルチに活躍する”逸品！「水切りかごに掛けられるスクレーパー」の魅力
毎日の食事作りと同じくらいエネルギーを使うのが、食後の「片付け」や「食器洗い」です。特に、ソースや油汚れがべっとりとついたフライパンやお皿を洗う作業は、少し気が重くなってしまうことも多いのではないでしょうか。
日々のキッチンのプチストレスを劇的に解消し、家事の効率をアップさせてくれる優秀なアイテムがダイソーから登場しました。それが、今回ご紹介する「水切りかごに掛けられるスクレーパー」です。
一見シンプルな形をしていますが、実は調理後の後片付けからシンクのメンテナンスまで、マルチに活躍する工夫が詰まった逸品。今回は、その魅力とおすすめの使い方をご紹介します。
「水切りかごに掛けられるスクレーパー」は、税込110円という価格ながら、マルチに使えるキッチン用のスクレーパーです。必要なときにサッと使えるサイズ感（6.3×13.9×1.1cm）で、キッチンに出しっぱなしにしていても邪魔になりません。
だからといって、汚れたままの食器をスポンジで洗うと、今度はスポンジ自体にベタベタした油や臭いが移り、そのスポンジの汚れを落とすのが大変になってしまいます。また、キッチンペーパーで事前に拭き取ろうとしても、汚れが多いと何枚あっても足りず、コストもごみも増えてしまいます。
そのようなとき、このスクレーパーがあれば驚くほど後片付けが簡単になります。しなやかな刃先がお皿のカーブにピタッとフィットし、軽い力で汚れをきれいに一掃。
かき集めた汚れはそのままごみ袋に落とすだけなので、手もシンクも汚れません。キッチンペーパーを大量消費することなく、スポンジのギトギト汚れも回避できるため、洗剤の節約と大幅な時短を同時にかなえてくれます。
実は、食器洗いが全て終わった後の「シンクの水切り」にも使える優れものです。シンクの周りに飛び散った水滴や、シンク内の壁面に残った水分をこのスクレーパーでサッと切って排水口へ流すだけで、気になる水あかやぬめりの発生を予防することができます。
丈夫なポリプロピレンと、ゴムのような弾性がある熱可塑性エラストマーの組み合わせだからこそ、優しくフィットするだけでなく、シンクの平らな面に対しても効率よく水切りワイパーとしての役割を果たしてくれます。
この商品は、本体の上部に絶妙な形状のフックがついているので、水切りかごなどにひっかけられ、使いたいときにすぐ使える仕組みになっています。浮かせて収納できるので水切れがよく、スクレーパー自体を常に清潔に保てるのも衛生的でうれしいポイントです。
ダイソーの「水切りかごに掛けられるスクレーパー」は、わずか110円でありながら、日々の食器洗いのストレス軽減、排水溝のトラブル防止、環境保護、さらにはシンクの水切りメンテナンスまでマルチにこなせる究極の便利グッズです。ぜひご自宅のキッチンで体感してみてください。毎日の後片付けが驚くほどラクになりますよ。
▼商品情報
商品名 水切りかごに掛けられるスクレーパー
価格 税込110円
JANコード 4550480205168
サイズ 6.3×13.9×1.1cm
素材 本体：ポリプロピレン／スクレーパー：熱可塑性エラストマー
(文:矢野 きくの)
日々のキッチンのプチストレスを劇的に解消し、家事の効率をアップさせてくれる優秀なアイテムがダイソーから登場しました。それが、今回ご紹介する「水切りかごに掛けられるスクレーパー」です。
ダイソー「水切りかごに掛けられるスクレーパー」とは
「水切りかごに掛けられるスクレーパー」は、税込110円という価格ながら、マルチに使えるキッチン用のスクレーパーです。必要なときにサッと使えるサイズ感（6.3×13.9×1.1cm）で、キッチンに出しっぱなしにしていても邪魔になりません。
油汚れの「流しっぱなし」「拭き取り」ストレスをこれ一本で解決！カレーのソースやお肉の脂など、ギトギトした汚れが残ったフライパンやお皿をそのままシンクで洗い流すのは要注意です。ソースがたっぷりついたまま流してしまうと、排水溝の中で油が冷えて固まり、徐々に蓄積されて悪臭やつまりの原因になります。また、多量の油分を生活排水として流すことは環境にもよくありません。
だからといって、汚れたままの食器をスポンジで洗うと、今度はスポンジ自体にベタベタした油や臭いが移り、そのスポンジの汚れを落とすのが大変になってしまいます。また、キッチンペーパーで事前に拭き取ろうとしても、汚れが多いと何枚あっても足りず、コストもごみも増えてしまいます。
そのようなとき、このスクレーパーがあれば驚くほど後片付けが簡単になります。しなやかな刃先がお皿のカーブにピタッとフィットし、軽い力で汚れをきれいに一掃。
かき集めた汚れはそのままごみ袋に落とすだけなので、手もシンクも汚れません。キッチンペーパーを大量消費することなく、スポンジのギトギト汚れも回避できるため、洗剤の節約と大幅な時短を同時にかなえてくれます。
食器洗いだけじゃない！ シンクの水切りにも使えるマルチ設計この商品の素晴らしいところは、食器やフライパンの汚れ落としにとどまらない点です。
実は、食器洗いが全て終わった後の「シンクの水切り」にも使える優れものです。シンクの周りに飛び散った水滴や、シンク内の壁面に残った水分をこのスクレーパーでサッと切って排水口へ流すだけで、気になる水あかやぬめりの発生を予防することができます。
丈夫なポリプロピレンと、ゴムのような弾性がある熱可塑性エラストマーの組み合わせだからこそ、優しくフィットするだけでなく、シンクの平らな面に対しても効率よく水切りワイパーとしての役割を果たしてくれます。
「使いたいときにすぐ使える」をかなえるフック付きどんなに便利なキッチングッズでも、引き出しの奥にしまい込んでいては、使うのが面倒になって結局使わなくなってしまいがちです。特にスクレーパーは「汚れがついたその瞬間」にサッと手に取れることが重要になります。
この商品は、本体の上部に絶妙な形状のフックがついているので、水切りかごなどにひっかけられ、使いたいときにすぐ使える仕組みになっています。浮かせて収納できるので水切れがよく、スクレーパー自体を常に清潔に保てるのも衛生的でうれしいポイントです。
ダイソーの「水切りかごに掛けられるスクレーパー」は、わずか110円でありながら、日々の食器洗いのストレス軽減、排水溝のトラブル防止、環境保護、さらにはシンクの水切りメンテナンスまでマルチにこなせる究極の便利グッズです。ぜひご自宅のキッチンで体感してみてください。毎日の後片付けが驚くほどラクになりますよ。
▼商品情報
商品名 水切りかごに掛けられるスクレーパー
価格 税込110円
JANコード 4550480205168
サイズ 6.3×13.9×1.1cm
素材 本体：ポリプロピレン／スクレーパー：熱可塑性エラストマー
(文:矢野 きくの)