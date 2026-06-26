2026年6月27日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
気持ちが人に伝わりにくい日。別の視点から語ってみて。
感謝の気持ちは言葉で表そう。人間関係がグッと円滑化する暗示。
心がモヤモヤ……。友達と思い切り飲み食いして発散しよう。
人柄のよさを売り込めそう。細やかな気配りがポイント。
いい買いものができる暗示。インテリア関係は要チェック！
仲間とギクシャクしがち。批判的な目は向けないように。
人のことが気になりがち。温かい気持ちで接したいもの。
運勢は発展的。芸術に触れると感受性が豊かになり充実度アップ。
小さなことにこだわらないで。その姿が周囲に好かれるはず。
交通トラブルが心配。外出時には時間にゆとりを持って。
最高潮な日。思い切った行動に出ると素晴らしい活躍ができるかも。
法律、哲学などの本を読むと◎。トラブルからの脱出法が見つかりそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
気持ちが人に伝わりにくい日。別の視点から語ってみて。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
感謝の気持ちは言葉で表そう。人間関係がグッと円滑化する暗示。
10位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
心がモヤモヤ……。友達と思い切り飲み食いして発散しよう。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
人柄のよさを売り込めそう。細やかな気配りがポイント。
8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
いい買いものができる暗示。インテリア関係は要チェック！
7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
仲間とギクシャクしがち。批判的な目は向けないように。
6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
人のことが気になりがち。温かい気持ちで接したいもの。
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
運勢は発展的。芸術に触れると感受性が豊かになり充実度アップ。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
小さなことにこだわらないで。その姿が周囲に好かれるはず。
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
交通トラブルが心配。外出時には時間にゆとりを持って。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
最高潮な日。思い切った行動に出ると素晴らしい活躍ができるかも。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
法律、哲学などの本を読むと◎。トラブルからの脱出法が見つかりそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)