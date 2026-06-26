森保ジャパンに“封殺”された強力2トップが苛立ち隠さず…イサクは「3、4人に囲まれる感覚」ギョケレシュは「なぜFKがもらえないの」【W杯】

イサクは日本の守備を「タフだ」と語った(C)Getty Images

強力な相手FW陣を大いに苦しめた。

現地時間6月25日、サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）F組第3戦が行われ、森保一監督率いる日本代表は、スウェーデン代表を相手に1−1と引き分け。1勝2分けの勝ち点5でグループリーグ2位を確定させた。決勝トーナメント進出を決めるのは、これで3大会連続だ。

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とりわけ存在感を発揮したのは、スウェーデンのFWアレクサンドル・イサク、ヴィクトル・ギョケレシュと競い合った日本のDF陣。瀬古歩夢、板倉滉、伊藤洋輝の先発トリオに加え、途中出場の谷口彰悟、渡辺剛も奮闘し、こじ開けようとする強力2トップに得点を許さなかった。

試合後、母国メディア『Fotbollskanalen』のインタビュー内でイサクは、「タフだ」と内容を振り返り、「組織力が高い。ボールを持つ瞬間、3、4人の選手に囲まれるような感覚だった」と日本の守備力を称賛。「特に前半は孤立し、得意な位置でボールを受けられなかった」と話している。