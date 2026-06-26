「AI？ って位美しい父ちゃん」女装が話題の2児の父、“キラキラ”な姿に反響「父ちゃんが動いてるぅ」
女装姿が注目されている2児の父親・谷琢磨さんは6月25日、自身のInstagramを更新。ロリータ風のコーディネートに身を包んだ姿を披露しました。
【写真】谷琢磨のロリータ風コーディネート
コメントでは「お洋服も，いちごのネックレスまでかわいい」「AI？ って位美しい父ちゃん」「と、と、父ちゃんが動いてるぅ〜」「めっちゃ可愛い」「かわいい。他にもいろんなファッション挑戦してほしい」など、絶賛の声が寄せられています。
ツアーは、大阪、名古屋、西永福（東京）の3都市を巡る予定で、谷さんは「初めましての方、お一人の方、老若男女さま、誰でも気軽に楽しめる音楽会です」と案内しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
【写真】谷琢磨のロリータ風コーディネート
“キラキラ”な女装ショット谷さんは「オイルフリーのラメパウダーを髪の毛に揉み込むとキラキラ(物理)な人になれる」とつづり、1本の動画を公開。淡いピンクのナース帽とロリータ風ワンピースを合わせた、愛らしい装いです。ツインテールの髪にはラメパウダーが施されており、光を受けてキラキラと輝く様子が印象的です。
バンド活動にも注目谷さんが所属するバンド「ハイダンシークドロシー」は、9月にワンマンツアーを控えています。5月7日には告知動画が公開され、動いて話す谷さんの姿も見ることができます。コメント欄では「可愛いのに声はイケボですね」「ちっちゃくて可愛い」「最後バラバラで 笑」などの声が集まりました。
ツアーは、大阪、名古屋、西永福（東京）の3都市を巡る予定で、谷さんは「初めましての方、お一人の方、老若男女さま、誰でも気軽に楽しめる音楽会です」と案内しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)