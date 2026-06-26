甲子園を賭けた、球児たちの熱い夏が始まります。7月9日に開幕する全国高校野球選手権石川大会の組み合わせ抽選会が26日行われました。

今年は穴水高校と能登高校が連合チームを組むため、抽選会には43校・42チームが参加し、各チームのキャプテンが甲子園をかけた戦いへ、くじを引いていきました。

Aゾーンでは、春の県大会を制した星稜が、初戦から2025年の夏ベスト4の北陸学院と対戦します。

Ｂゾーン・金沢学院大附属は野々市明倫と対戦

Bゾーンでは、春の県大会ベスト4でシード校の金沢学院大附属は、野々市明倫と初戦を戦います。

能登・穴水連合チームは金沢泉丘との開幕戦に臨みます。

Ｃゾーン・前回覇者の小松大谷は小松工業と対戦

Cゾーンでは、2025年の夏の覇者、小松大谷は初戦は小松工業との同郷対決に挑みます。

門前の初戦は寺井に決まり、被災地の思いを乗せて夏の頂点を目指します。

Ｄゾーン、最速150キロのエース保西の航空石川は翠星と対戦

Dゾーンでは、春の県大会で準優勝、最速150キロのエース・保西を擁する日本航空石川の初戦は翠星。

遊学館は津幡と対戦します。

選手宣誓の大役は大聖寺実業の三浦一輝主将が務めます。石川大会は7月9日に開幕、日程が順調に進めば7月26日に県代表が決まります。