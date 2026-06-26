これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「ツイードショルダーバッグ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Darich TWEED BAG BOOK BLACK ver.』（宝島社）の「ツイードショルダーバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『Darich TWEED BAG BOOK BLACK ver.』の「ツイードショルダーバッグ」が見逃せない！


宝島社から7月24日に発売される『Darich TWEED BAG BOOK BLACK ver.』（税込3960円）。付録として、「ツイードショルダーバッグ」が付いてきます。

キラッと輝くラメ入りツイード×ブランドロゴ刺繍の華やかなデザイン


音羽早紀さんがブランドプロデューサーを務める人気ブランド「Darich（ダーリッチ）」のブランドムック限定アイテムです。キラッと輝くラメ入りのツイードにブランドロゴ刺繍をあしらったデザインで、ブラックのツイード素材にピンクの「Darich」刺繍ロゴが映えるスタイリッシュな仕上がり。高級感あふれるツイード素材は持つだけで華やかな印象になること間違いなしです。

小ぶりに見えて大容量！ショルダーにもハンドバッグにもなる2way仕様

小ぶりに見えて大容量で、長財布や500mLペットボトルもすっぽり入るサイズが魅力です。ファスナー付きポケットで小物も整理しやすく、フェイクレザーの持ち手で高見えにも。付属のショルダーストラップは取り外し可能な2way仕様で、シーンに合わせてショルダーバッグとしてもハンドバッグとしても使えます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)