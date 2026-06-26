高級感あふれるツイード素材のDarich「ツイードショルダーバッグ」が付いてくる！ 予約必須の『Darich TWEED BAG BOOK BLACK ver.』は7月24日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Darich TWEED BAG BOOK BLACK ver.』（宝島社）の「ツイードショルダーバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月24日に発売される『Darich TWEED BAG BOOK BLACK ver.』（税込3960円）。付録として、「ツイードショルダーバッグ」が付いてきます。
音羽早紀さんがブランドプロデューサーを務める人気ブランド「Darich（ダーリッチ）」のブランドムック限定アイテムです。キラッと輝くラメ入りのツイードにブランドロゴ刺繍をあしらったデザインで、ブラックのツイード素材にピンクの「Darich」刺繍ロゴが映えるスタイリッシュな仕上がり。高級感あふれるツイード素材は持つだけで華やかな印象になること間違いなしです。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『Darich TWEED BAG BOOK BLACK ver.』の「ツイードショルダーバッグ」が見逃せない！
宝島社から7月24日に発売される『Darich TWEED BAG BOOK BLACK ver.』（税込3960円）。付録として、「ツイードショルダーバッグ」が付いてきます。
キラッと輝くラメ入りツイード×ブランドロゴ刺繍の華やかなデザイン
音羽早紀さんがブランドプロデューサーを務める人気ブランド「Darich（ダーリッチ）」のブランドムック限定アイテムです。キラッと輝くラメ入りのツイードにブランドロゴ刺繍をあしらったデザインで、ブラックのツイード素材にピンクの「Darich」刺繍ロゴが映えるスタイリッシュな仕上がり。高級感あふれるツイード素材は持つだけで華やかな印象になること間違いなしです。
小ぶりに見えて大容量！ショルダーにもハンドバッグにもなる2way仕様小ぶりに見えて大容量で、長財布や500mLペットボトルもすっぽり入るサイズが魅力です。ファスナー付きポケットで小物も整理しやすく、フェイクレザーの持ち手で高見えにも。付属のショルダーストラップは取り外し可能な2way仕様で、シーンに合わせてショルダーバッグとしてもハンドバッグとしても使えます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)