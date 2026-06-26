日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２３日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

トークテーマ「これって私だけ？ちょっと苦手な異性の言動」で、俳優・内藤剛志は「大丈夫って何？ってやつですよ。女性の」と苦笑。「例えばね（内藤が）『大丈夫？』って聞くじゃないですか？（女性は）『大丈夫』って言うから大丈夫なんだと思うと…。ほっとくでしょ。で、２、３時間したら『なんで、その後言ってくんないの…？女性の大丈夫は大丈夫じゃないから！』って言って」と話した。

さらに「また違う日に『大丈夫？』って。『大丈夫』。『いや、いや、大丈夫と違うだろ？どうした？』って言うと『しつこい！』って言われて。大丈夫の立ち位置はどこなん？っていう」と振り返った。

元テレビ朝日の竹内由恵アナウンサーは「『大丈夫』って言ってるときの声の色。声色に入ってます。確実に入れてるんです」と説明。さんまは「声色まで見なあかんの？」と驚いた。

さらに竹内アナは「難しいですけど。『大丈夫？』って言って、あんまり追求しすぎると、今度はケンカになるので」と話した。内藤が「観察してれば分かるの？」と聞くと、さんまは「俺、結婚生活４年。観察したけど分からなかったよ？『泣きたい日もあるの…。あっち行って』って。泣きたい日があるみたい。『大丈夫か！大丈夫か！』って言って」と前妻で女優・大竹しのぶとの結婚生活を振り返った。

エルフ・荒川が「そんな言い方嫌ですよ…。『大丈夫か！』って。嫌ですよ…。全然思ってくれてる感じがしない…」と突っ込むと、さんまは「思ってないもの！こっちは…」と返して笑わせていた。