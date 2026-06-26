米大リーグ機構（ＭＬＢ）は２５日（日本時間２６日）、オールスターゲーム（７月１４日＝同１５日・フィラデルフィア）の野手のスタメン出場選手を決めるファン投票の１次投票の結果を発表。ナ・リーグ指名打者部門の候補に入っているドジャースの大谷翔平投手が、メジャー全体最多３３４万１２５７票を獲得し、６年連続スタメン出場が決まった。

今後はこの日締め切られた１次投票の上位２位（外野手部門６人）が２９日（同３０日）から４日間の最終投票に進み、野手９人の先発メンバーが決まる。

ドジャース勢では捕手でスミスが２位、一塁手部門でフリーマンが１位、三塁手部門でマンシーが１位、遊撃手部門でベッツが２位、外野手部門でパヘスが１位、Ｔ・ヘルナンデスが４位で２次投票へ進出。ナ・リーグ最多の６選手が最終投票に残り、人気ぶりを示した。ネットでは「こんなに選ばれるなんて、さすがスター軍団」などと書き込みがあった。

しかし、ア・リーグでは昨季のリーグ王者であるブルージェイズがドジャースを上回った。二塁手のクレメントが３２３万２９３２票を獲得。さらに三塁手部門でトップの岡本和真など全ポジションで７人を最終投票に候補選手を送り込んだ。

ネットでは「ア・リーグ最多得票は、ブルージェイズのクレメント選手！意外な人気にビックリ」「ブルージェイズってもしかしてドジャースに続く人気があるんじゃね？」と反応があった。

投手と控え野手は選手間投票とコミッショナー事務局によって決められ、７月４日（同５日）に出場選手が明らかになる。