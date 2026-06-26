西山茉希「お弁当みたいな夜ご飯」メニュー公開「器も高級感ある」「彩りが綺麗で食欲そそる」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】モデルの西山茉希が6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。お弁当みたいな夜ご飯を公開し、話題となっている。
【写真】40歳2児のママモデル「器も高級感ある」お弁当みたいな夜ご飯
西山は「＃西山食堂」「＃お弁当みたいな夜ご飯」とつづり、写真を投稿。カラフルな器に、野菜の天ぷらや肉を炒めたもの、ベビーホタテの炒め物、卵焼き、スパゲティサラダなど様々なメニューが盛り付けられ、テーブルに並べられている様子を披露した。
この投稿には「確かにお弁当みたいで可愛い」「どれも美味しそう」「彩りが綺麗で食欲そそる」「真似したいメニュー」「愛情感じるおうちごはん」「こんな夜ご飯憧れる！」「器も高級感ある」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「器も高級感ある」お弁当みたいな夜ご飯
◆西山茉希「お弁当みたいな夜ご飯」公開
西山は「＃西山食堂」「＃お弁当みたいな夜ご飯」とつづり、写真を投稿。カラフルな器に、野菜の天ぷらや肉を炒めたもの、ベビーホタテの炒め物、卵焼き、スパゲティサラダなど様々なメニューが盛り付けられ、テーブルに並べられている様子を披露した。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿には「確かにお弁当みたいで可愛い」「どれも美味しそう」「彩りが綺麗で食欲そそる」「真似したいメニュー」「愛情感じるおうちごはん」「こんな夜ご飯憧れる！」「器も高級感ある」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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