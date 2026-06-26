元東方神起・ジュンスに飛び火？外注プロデューサーの窃盗・詐欺疑惑に事務所が声明「無関係」

元東方神起キム・ジュンスの所属事務所が、外注プロデューサーA氏をめぐる疑惑について声明を発表した。

窃盗および詐欺の疑いを受けているA氏に関連し、「キム・ジュンスと所属事務所は今回の事件と無関係だ」と一線を引いた形だ。

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所属事務所PALMTREE ISLANDは6月26日、公式立場を通じて「報道で言及された刑事事件は、当社の業務とはまったく関係のない個人的な事案であり、当社および所属アーティストのキム・ジュンスは、今回の事件といかなる関係もない」と明らかにした。

続けて、「今年5月、内容証明を通じて関連内容を初めて認知し、事実関係を確認する過程で、当該人物が当社の役職員ではなく、外注プロデューサーであることを確認した」とし、「直ちにすべての協業を終了し、現在は当社の業務に一切関与していない」と説明した。

最近、一部報道では、キム・ジュンスの5thフルアルバムの制作に参加していたプロデューサーA氏が、ソングキャンプ参加者の携帯電話を盗み、仮想資産を奪った疑いで検察に送致されたと伝えられた。被害者側は、当該ソングキャンプがキム・ジュンスのアルバム制作と関連していると主張している。

これについてPALMTREE ISLANDは、「報道で言及された作詞ソングキャンプについて、当社が企画、運営、募集、進行など、いかなる過程にも参加または関与した事実はない」と強調した。

また、キム・ジュンスの5thフルアルバムの制作過程についても具体的に説明した。所属事務所は「パブリッシング会社を通じて伝えられた作詞案を検討したことはあるが、最終的には当該案を使用せず、新しい歌詞でレコーディングを行った」と明らかにした。

続けて、「当時はもちろん、今年5月に内容証明を受け取る前まで、今回の事案に関連するいかなる説明や問題提起も受けたことはない」とし、「その後の確認の結果、パブリッシング会社の代表がA氏に当該作業を使用しないよう意思を伝えていた事実を確認した」と伝えた。

所属事務所は「報道で言及されたソングキャンプで作成された作詞案および関連作業物は、キム・ジュンスの5thフルアルバムに一切反映されていない」とし、「現在発売されている5thフルアルバムのすべての成果物は、今回の事案とは無関係だ」と重ねて強調した。

あわせて、「当社と無関係な個人の刑事事件が、所属事務所およびアーティストと結び付けられ、誤解を招いている点について非常に遺憾に思う」とし、「事実と異なる内容が継続的に流布される場合、アーティストの権益保護のため、法的対応も検討する予定だ」と明らかにした。

PALMTREE ISLANDの声明全文は以下の通り。

◇

こんにちは。PALMTREE ISLANDです。

一部報道を通じて、当社および所属アーティストに関連する内容が言及されているため、事実関係を明確にお伝えいたします。

報道で言及された刑事事件は、当社の業務とはまったく関係のない個人的な事案であり、当社および所属アーティストのキム・ジュンスは、今回の事件といかなる関係もありません。

当社は今年5月、内容証明を通じて関連内容を初めて認知し、その後、事実関係を確認する過程で、当該人物が当社所属の役職員ではなく、アルバム制作に参加した外注プロデューサーであることを確認しました。これを受け、直ちにすべての協業を終了し、現在は当社の業務に一切関与していません。

また、報道で言及された作詞ソングキャンプについて、当社が企画、運営、募集、進行など、いかなる過程にも参加または関与した事実はありません。

昨年、キム・ジュンスの5thフルアルバムの一部収録曲の制作過程で、当社はパブリッシング会社を通じて伝えられた作業物を、通常のアルバム制作手続きに従って検討しました。当時、当該作詞案をもとにレコーディングの準備を行いましたが、最終的には当該案を使用せず、新しい歌詞でレコーディングを行いました。

当社は、昨年の当該作業当時から今年5月に内容証明を受領する前まで、今回の事案に関連するいかなる説明や問題提起も受けた事実がありません。

その後、事実関係を確認する過程で、当時、作詞パブリッシング会社の代表がA氏に当該作詞作業を使用しないよう意思を伝えていた事実を確認しました。また、当該作業が報道で言及されたソングキャンプと関連する作業であるという事実も、それまでまったく認知していませんでした。

結果として、報道で言及されたソングキャンプで作成された作詞案および関連作業物は、キム・ジュンスの5thフルアルバムに一切反映されておらず、現在発売されているキム・ジュンスの5thフルアルバムのすべての成果物は、今回の事案と無関係です。

それにもかかわらず、一部報道は、当社と無関係な個人の刑事事件を当社および所属アーティストと結び付け、誤解を招いており、非常に遺憾に思います。当社は、A氏の犯罪行為が事実として確認された場合、いかなる場合にも容認されるものではないという立場を明確に表明します。

確認されていない主張や事実と異なる内容により、当社および所属アーティストの名誉が毀損されることのないよう願っており、今後、事実と異なる内容が継続的に流布される場合、当社および所属アーティストの権益保護のため、必要な法的対応を含む措置を検討する予定です。

ありがとうございます。

◇ジュンス プロフィール

1986年12月15日生まれ。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJ、JX、そしてミュージカル俳優として活動。優れた歌唱力と完成度の高いパフォーマンスは圧巻で、ミュージカル界で確固たる地位を固めている。2019年には韓流文化の拡散や人気に貢献した者に与えられる「韓流文化大賞」を受賞し、その存在感をより大きなものにした。