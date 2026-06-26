2児の母・青木裕子「バッタバタだった朝」手作り弁当公開「フリーズドライに親近感」「彩り豊かで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】フリーアナウンサーの青木裕子が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのお弁当を公開し、話題となっている。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「フリーズドライに親近感」バッタバタだった朝の手作り弁当
青木は「バッタバタだった朝」の手作りのお弁当を投稿。梅干しが乗ったごはんと、焼きとうもろこしや卵焼き、おくらやメインの肉と思われるおかずがお弁当箱に詰められ、「水で戻せるとろろのフリーズドライ」が添えられている。最後に「お水はペットボトルを買ってねと伝えてあります」「美味しくたべられるかなあ」とコメントしている。
この投稿には「忙しいのに素敵なお弁当を作れるの尊敬」「彩り豊かで美味しそう」「愛情たっぷり」「健康的でバランスも取れてて素晴らしいお弁当」「お子さんもきっと喜んで食べてくれますね」「フリーズドライに親近感」「手間を惜しまない姿勢に脱帽」と反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「フリーズドライに親近感」バッタバタだった朝の手作り弁当
◆青木裕子、忙しい朝の工夫されたお弁当を公開
青木は「バッタバタだった朝」の手作りのお弁当を投稿。梅干しが乗ったごはんと、焼きとうもろこしや卵焼き、おくらやメインの肉と思われるおかずがお弁当箱に詰められ、「水で戻せるとろろのフリーズドライ」が添えられている。最後に「お水はペットボトルを買ってねと伝えてあります」「美味しくたべられるかなあ」とコメントしている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿には「忙しいのに素敵なお弁当を作れるの尊敬」「彩り豊かで美味しそう」「愛情たっぷり」「健康的でバランスも取れてて素晴らしいお弁当」「お子さんもきっと喜んで食べてくれますね」「フリーズドライに親近感」「手間を惜しまない姿勢に脱帽」と反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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