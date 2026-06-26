堀江聖夏Instagramより

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【モデルプレス＝2026/06/26】フリーアナウンサーの堀江聖夏が6月24日、自身のInstagramを更新。今と昔の比較動画を公開し、話題となっている。

【写真】“日本一強い”32歳美人アナ「チャイナドレスで割ってるのすごい」全力の瓦割り

◆堀江聖夏、今と昔の比較動画公開


堀江は「Before After 2026 Power！！！」とつづり、動画を投稿。「Before」と記された写真では、白い柔道着を着てカメラ目線でポーズをとる幼い日の堀江の姿が披露され、「After」の動画で、赤や青のチャイナ服などで、腕やかかと落とし、額での瓦割りをする堀江の様子が公開されている。

◆堀江聖夏の投稿に反響


この投稿には「素晴らしい瓦割り」「チャイナドレスで割ってるのすごい」「爽快感あります」「可愛くて格好良くて最強」「元気が出る動画」「小さい時からずっと可愛い」などとコメントが寄せられている。

堀江アナは空手黒帯を取得していることから「日本一、強いアナウンサー」という肩書きを所持。Instagramに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、5000万回以上の再生回数を記録するほど話題を呼んでいる。（modelpress編集部）

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