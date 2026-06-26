お店でそれは恥ずかしい！好き嫌いの多い彼氏の問題行動９パターン
一緒に食事を楽しむことで、距離が縮まる外食ですが、好き嫌いが多すぎる男性は、彼女を微妙な気持ちにさせてしまうことがあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性436名に聞いたアンケートを参考に、「お店でそれは恥ずかしい！好き嫌いの多い彼氏の問題行動」をご紹介します。
【１】「ハンバーグから玉ねぎを抜いて」と、ワガママな注文を押し通す
「それなら頼まなきゃいいのに！」（20代女性）というように、無茶な要求を押し通してまで「好き嫌い」を貫くのは、自分本位だと思われてしまうようです。「実は玉ねぎが苦手なんですが、入っていないメニューはありますか？」と遠慮がちに聞くくらいに留めておきたいところです。
【２】「チキンライスからグリーンピースを取り出す」など、嫌いな食材を必死で選り分ける
「お皿の上がグチャグチャで、見ているこっちまで食べる気が失せた…」（10代女性）というように、嫌いなものを避けるのに執念を燃やしすぎるのも、傍目にはみっともなく映るようです。どうしても口に入れたくなければ、さりげなくお皿の隅に寄せるようにしましょう。
【３】自分の好き嫌いを棚に上げ、「イマイチだったね」と店を悪く言う
「食べられる野菜が３種類しかない男が評論家気どりって…」（20代女性）というように、「おまえが言うな」的な感想を述べて、イラッとさせてしまうケースです。苦手なものが多い人は、メニューを下調べしてからお店をチョイスしたほうがいいでしょう。
【４】人目を気にせずに、「おいしくない」と口走る
「隣のカップルが顔をひきつらせていて、気まずかった…（怒）」（10代女性）というように、まわりの空気を読まない否定的な言動は慎みたいところです。苦手食材を口にして「無理だ」と思っても、その場で言うべきではないでしょう。
【５】「ブロッコリーあげるね」と、苦手なものをポイポイ人の皿に移す
「子どもならともかく、大人がみっともない!!」（20代女性）というように、彼女に甘えているつもりの悪気のない行動が、行儀が悪いと受け取られてしまうパターンです。完食が無理なら店員さんにそっとお願いして、お皿を下げてもらうのが無難な対応かもしれません。
【６】聞いてもいないのに、「その食材が苦手な理由」を説明したがる
「刺身を頼んだ私にアニサキスの話なんかしないでほしい！」（20代女性）というように、その食べ物を嫌いになったきっかけを語るのも、場合によっては不快に思われてしまいそうです。食事中は、聞き手の身になって話題を考えましょう。
【７】運ばれた料理に嫌いなものが入っていると、露骨に嫌な顔をする
「美味しそうな料理も、一瞬で台無しになる」（10代女性）というように、たとえ自分が嫌いな食べ物が出てきても、人前でネガティブな反応をするのはマナー違反でしょう。彼女に食事を楽しんでもらいたければ、本音は胸に留めておきたいところです。
【８】「つぶあんは好物だけど、こしあんはNG」など、微妙なこだわりを語る
「『ネギは火が通っていれば大丈夫』なんて、出てくるまでわかんないし！」（20代女性）というように、食べられるか否かのラインが細かすぎると、面倒くさい奴だと嫌がられてしまいそうです。「変なこだわり！」と笑ってもらえる雰囲気ならともかく、基本的にはただのワガママだと思われるでしょう。
【９】嫌いな食べ物が多すぎて、なかなか注文を決められない
「メニューとにらめっこ…こっちはおなかペコペコなのに！」（10代女性）というように、苦手食材を避けるのに必死でオーダーを決められず、空腹の彼女をうんざりさせるケースです。「ファミレスではオムライス」など、自分なりの定番を決めておくといいかもしれません。
ある程度までは理解される好き嫌いも、限度を超えると厄介だと思われてしまうおそれがあります。食べられないなりにどう振る舞うのがスマートなのかを意識したほうがいいでしょう。（空知まり）
【調査概要】
期間：2015年1月8日から15日まで
対象：合計436名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「ハンバーグから玉ねぎを抜いて」と、ワガママな注文を押し通す
「それなら頼まなきゃいいのに！」（20代女性）というように、無茶な要求を押し通してまで「好き嫌い」を貫くのは、自分本位だと思われてしまうようです。「実は玉ねぎが苦手なんですが、入っていないメニューはありますか？」と遠慮がちに聞くくらいに留めておきたいところです。
「お皿の上がグチャグチャで、見ているこっちまで食べる気が失せた…」（10代女性）というように、嫌いなものを避けるのに執念を燃やしすぎるのも、傍目にはみっともなく映るようです。どうしても口に入れたくなければ、さりげなくお皿の隅に寄せるようにしましょう。
【３】自分の好き嫌いを棚に上げ、「イマイチだったね」と店を悪く言う
「食べられる野菜が３種類しかない男が評論家気どりって…」（20代女性）というように、「おまえが言うな」的な感想を述べて、イラッとさせてしまうケースです。苦手なものが多い人は、メニューを下調べしてからお店をチョイスしたほうがいいでしょう。
【４】人目を気にせずに、「おいしくない」と口走る
「隣のカップルが顔をひきつらせていて、気まずかった…（怒）」（10代女性）というように、まわりの空気を読まない否定的な言動は慎みたいところです。苦手食材を口にして「無理だ」と思っても、その場で言うべきではないでしょう。
【５】「ブロッコリーあげるね」と、苦手なものをポイポイ人の皿に移す
「子どもならともかく、大人がみっともない!!」（20代女性）というように、彼女に甘えているつもりの悪気のない行動が、行儀が悪いと受け取られてしまうパターンです。完食が無理なら店員さんにそっとお願いして、お皿を下げてもらうのが無難な対応かもしれません。
【６】聞いてもいないのに、「その食材が苦手な理由」を説明したがる
「刺身を頼んだ私にアニサキスの話なんかしないでほしい！」（20代女性）というように、その食べ物を嫌いになったきっかけを語るのも、場合によっては不快に思われてしまいそうです。食事中は、聞き手の身になって話題を考えましょう。
【７】運ばれた料理に嫌いなものが入っていると、露骨に嫌な顔をする
「美味しそうな料理も、一瞬で台無しになる」（10代女性）というように、たとえ自分が嫌いな食べ物が出てきても、人前でネガティブな反応をするのはマナー違反でしょう。彼女に食事を楽しんでもらいたければ、本音は胸に留めておきたいところです。
【８】「つぶあんは好物だけど、こしあんはNG」など、微妙なこだわりを語る
「『ネギは火が通っていれば大丈夫』なんて、出てくるまでわかんないし！」（20代女性）というように、食べられるか否かのラインが細かすぎると、面倒くさい奴だと嫌がられてしまいそうです。「変なこだわり！」と笑ってもらえる雰囲気ならともかく、基本的にはただのワガママだと思われるでしょう。
【９】嫌いな食べ物が多すぎて、なかなか注文を決められない
「メニューとにらめっこ…こっちはおなかペコペコなのに！」（10代女性）というように、苦手食材を避けるのに必死でオーダーを決められず、空腹の彼女をうんざりさせるケースです。「ファミレスではオムライス」など、自分なりの定番を決めておくといいかもしれません。
ある程度までは理解される好き嫌いも、限度を超えると厄介だと思われてしまうおそれがあります。食べられないなりにどう振る舞うのがスマートなのかを意識したほうがいいでしょう。（空知まり）
【調査概要】
期間：2015年1月8日から15日まで
対象：合計436名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査