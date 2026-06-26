◆女子プロゴルフツアー アース・モンダミンカップ 第２日（２６日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）

天候回復が見込めないため、第２ラウンドはサスペンデッドになった。米国を拠点にし、今季日本ツアー初参戦の桜井心那（王子ホールディングス）は１７ホールを終え、３バーディー、１ボギーで２つ伸ばし、通算イーブンパー。６１位から暫定１７位に順位を上げている。「今日は風が強いなか、終始いいプレーができた」。１ホール残しとなったが、納得の表情だった。

雷雲接近のため、午後１時３０分からこの日２度目の中断に入り、２時間後にサスペンデットに。２７日の競技は台風接近による悪天候が見込まれるため中止になり、２９日の月曜決着が決まった。桜井は２８日に、最終ホールの９番パー３から再開する。「今日再開するとなっても、体が固まっていたので。雨や風がない日曜日の方がいいかなとポジティブに考えている」と語った。

桜井はサッカー日本代表の森保監督と同じ長崎日大高出身。この日、Ｗ杯で日本が決勝トーナメント進出を決めた。２３日に帰国したばかりの桜井は「米国でも盛り上がっていた。空港にもユニホームを着ている人がいっぱいいた」と語り、「頑張っていただきたい。応援しています」とほほえんだ。