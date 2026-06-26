俳優・鈴木秀脩さんのファースト写真集『旅』が発売になりました。鈴木さんは2025年、スーパー戦隊シリーズ50周年作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』ゴジュウレオン／百夜陸王役で注目を集め、その圧倒的なビジュアル＆表現力は、2026年大ブレイク間違いなし。ご本人思い出の地の横須賀や、一面銀世界の北海道での撮影など、ファンにはたまらないショット満載の一冊についてお話を聞きました！

――1st写真集『旅』発売おめでとうございます！ 率直な感想はいかがでしょうか？

「ついに完成したか！」という感じです（笑）。作る最初の段階からテーマや衣装、ロケ地、どういう風景を撮りたいかなど、みなさんと一緒にお話しをしながら決めていったり、レイアウトなども長い時間をかけて決めたので、かなり思い入れもありました。長い時間をかけたからこそ、完成した時の「ついに本になったか！っていううれしさはすごくありました。

――拝見しましたが、普段とはかなり印象が違うカットもありました。

前髪があると、雰囲気が変わるんですよね。髪 色も違いますし（取材時と写真集の撮影時は異なります）、長さもかなり短くしたので。

――今回の写真集のタイトル『旅』は、どのように決めたのですか？

そうですね。僕はつい先日ヒーロー活動を一旦終えまして、それでここからまた新しいスタートとして新しい景色だったり、いろいろと新しいことを やっていくという上で、旅という意味がちょっと重なるんじゃないかなっていう想いがまずありました。

あとは地元の横須賀から出て、遠いところへあまり行ったことがなくて。撮影当初、その時に未踏の地ということで、北海道に行くということになりました。そういう感じで旅という意味を重ねて作りました。

――北海道ロケでは、おいしいものもたくさん食べたそうですね。

食べました。写真集にも載っているんですけど、「あじさい」というラーメン屋さんに行きました。塩ラーメンのお店で、五稜郭タワーの近くにあるんですけど、本当においしかったですね。

――今回の撮影で初めて飛行機に乗ったそうですね。

そうなんですよ。意外ってよく言われます（笑）。

――乗ってみてどうでした？

思ったより酔いました（笑）。離陸の時の勢いがすごくて。Gがかかるじゃないですか。あれはちょっとアトラクションみたいでしたね。かなりドキドキしました。

――今後は海外での仕事も増えそうですね。

実は今月、イベントで香港に行かせていただくんですよ（取材時は5月末）。海外の、特にアジア圏のファンの方たちは本当に熱量が高くて、まるでアイドルを応援するような感覚で来てくださるので、すごく楽しみにしています。

将来的にはヨーロッパなど、地球の反対側のような場所にも行けたらいいなと思っています。写真集第2弾、第3弾があるとしたら、今度は海外ロケも期待したいですね！

――今回の写真集では地元・横須賀でも撮影していますよね。「故郷に錦を飾る」と言いますが、地元で撮影するのは特別な感覚でしたか？

そうですね。ただ、まだ「故郷に錦を飾る」という感覚ではないんです。久しぶりに帰ってきた感覚はありましたが、まだ自分の中ではスタート地点なんですよね。

北海道が新しい世界だとしたら、僕はまだ地元寄りというか、これから先に進んでいく途中なんです。だから、どこかを振り返るという感覚ではまだないんですよ。

――まだスタートラインに立っている感覚なんですね。

そうですね。ホームではあるけれど、故郷というところまで到達していないというか。言葉にするのは難しいんですけど。

でも、仕事を通して地元を紹介できるのは本当にうれしいです。胸を張って話せるのが地元のことなので。

今はたくさんの方に見ていただける立場になってきたので、自分の発信を通じて少しでも地元に恩返しができたらいいなと思っています。

――発売会見イベントでは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』が終わった後のことをイメージしていたと言われていましたね。

そうですね。やっぱり戦隊って5人、6人のメンバーでずっと一緒にいるじゃないですか。みんなで話すことも多いですし、終わった時はまず喪失感がありましたね。一気にやることがなくなっていく感覚というか。

ただ、そこはある程度覚悟していた部分でもあった、ということなんです。むしろ、これまでの戦隊という経験が終わったことで、また自分を一から作り直せる期間ができたなと。そういう意味では、ポジティブに捉えることができたような気がします。

――人生設計と言いますか、計画的なタイプなのでしょうか？

いや、全然計画性はないです（笑）。ただ、長期的なプランを考えるのは好きですね。今日何をしようかとかはあまり考えないほうなのですが、人生設計みたいなものは、わりと考えるほうかもしれません。

――すると、30代はこうなりたいみたいな目標があるわけですね？

でも、あまり人には言わないですね（笑）。自分の中で噛み砕きながら考えていることが多いので。本当に夢のような目標も含まれているので、あまり表には出していないかもしれません。

――ちなみに写真集の会見では「みんなで新しい景色を見ましょう！」という言葉が印象的でした。鈴木さんが見たい“新しい景色”とは？

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』ではブルーの戦士として出演していましたが、今後は主演として作品を引っ張っていく立場にもなりたいと思っているんです。映画でもドラマでもそうですね。

もちろん作品を支える側にもなりたいですが、引っ張っていく側にもなって、その活躍を通じて、ファンのみなさんにいろいろな景色を見せられたらと思っています。イベントをやったり、新しい場所へ行ったり、さまざまな経験をすることで、いろんな自分を見てもらえるんじゃないかなと。

あと、今回の写真集は旅がテーマの一つなのですが、良い部分も悪い部分も含めて、自分の芸能人生そのものを見てもらえたらうれしいです！

●今日はありがとうございました！

■公式サイト：https://www.wani.co.jp/event.php?id=8917 [リンク]

■概要

鈴木秀脩 1st写真集 『 旅 』

撮影：槇野翔太

発売日：2026年5月22日

定価：3,520円(税込)

発行：ワニブックス

★重版記念イベントの開催が決定！

2026年7月20日（月・祝）オンラインイベント

https://www.hmv.co.jp/news/article/260618129/

2026年7月25日（土）HMV&BOOKS SHIBUYA

https://www.hmv.co.jp/store/event/55726/

(執筆者: ときたたかし)