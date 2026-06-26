リフトアップで確認したいシャシーの状態

登場から60年が過ぎた、トライアンフGT6。購入候補が見つかったら、リフトアップを頼んでシャシーの状態を入念に確認したい。殆どの例は、補修を受けているはず。

【画像】ミケロッティのプアマンズEタイプ トライアンフGT6 ヘラルドにスピットファイア TR4・6・7も 全112枚

スチール製バックボーンシャシーとボディは独立構造で、サビは発見しやすい。前オーナーによる、理想的とはいえない修理も見つけやすい。ボディが、シャシーへ溶接されてしまっている場合もある。



トライアンフGT6（Mk3／1970〜1974年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

長年に渡って取引価格が低迷し、GT6は部品取り車になることも多かった。オリジナル状態へ戻すことは簡単ではなく、最初から好条件の個体を探す方がベター。メカニズムはシンプルで、点検・整備はしやすい。

6気筒エンジンは鋳鉄製ヘッド。無鉛ガソリンで高負荷をかけると、バルブシートの劣化が進む。無鉛ガソリンを前提に、強化バルブシートへ交換されている例は珍しくない。

カーブで優れた一体感を得られるのが正解

試乗が可能なら、ある程度飛ばして印象を確かめたい。ボディには一定の締りがあり、カーブでは優れた一体感を得られるのが正解。足回りの劣化が進んでいたり、部分的な補修を受けた例では、不安定に感じられるはず。異音にも聞き耳を立てたい。

リアアクスルのギア比は、オーバードライブ付きの初期型で3.89。なしなら3.27だった。Mk2では共通で3.27。これは、同時代としては高めの設定で、トップギアでの燃費に貢献した。ギア比が変更された例も珍しくないが、望ましい状態だとは限らない。



トライアンフGT6（Mk3／1970〜1974年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ホイールの幅は、シリーズを通して4.5Jだった。ワイヤーホイールはオプションで、Mk1とMk2はセンターノック式、Mk3はハブボルト式。幅の太い、大径ホイールへ交換されたGT6も多いが、サスペンションの負荷が増え劣化を早めてしまう。

また太いタイヤを履く場合、古くなり硬化すると不意のテールスライドを招くことも。Mk1では特に、挙動がトリッキーになりがち。

購入時に気をつけたいポイント ボディとシャシー

シャシーでは、サスペンション周辺やアウトリガー、リアデフ付近が錆びがち。ボディでは、サイドシルと前後のバランスパネル、ホイールアーチ、バルクヘッド、バッテリートレイ、テールゲートの縁、フロア部分などのサビ具合を観察したい。

エンジン

GT6の直列6気筒エンジンは目立った弱点がなく、必要に応じてアップグレード可能。初めにエンジン番号を確認し、年式と正しいか調べたい。Mk1はKCで始まり、Mk2はKCの50001番以降、Mk3はKEで始まる。



トライアンフGT6（Mk3／1970〜1974年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

回転が安定しているか、異音がないか、試乗で丁寧に確認する。オイルやクーラントの漏れと、オーバーヒートの過去もチェックポイント。

トランスミッションとドライブシャフト

1速や2速のシンクロメッシュが劣化していないか、試乗で確かめる。内部シャフトのノイズや、リアデフとドライブシャフトからの異常振動がないかも確認したい。

ステアリングとサスペンション

ステアリングラックの劣化具合や、操舵時の正確性を確かめたい。各部への注油は不可欠。ステアリングが重い場合は、不具合を抱えていると考えて良い。

Mk2やMk3に採用された、ドーナツ状のロトフレックス・カップリングはGT6のベスト仕様。サスペンションも定期的な注油が必要で、怠るとリンクの破損へつながる。

インテリア

バケットシートは、年式が新しくなるほど改良されている。Mk3では、センター部分がナイロン製だ。

トライアンフGT6のまとめ

状態が良ければ、素晴らしいクラシックカー体験を提供してくれるGT6。価格は高騰しておらず、普段使いも不可能ではない。選ぶなら、オリジナル状態の高さを優先したいが、年式が古いほど劣化は進んでいるはず。

メカニズムは複雑ではなく、充分安価に購入できるなら、ガレージでのんびりレストアする楽しみ方も悪くない。相応の予算と時間は必要になるが。

良いトコロ



トライアンフGT6（Mk3／1970〜1974年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

信頼性に優れ、部品は比較的安価に流通し、点検整備も難しくない。状態の良いGT6なら、運転する喜びを存分に味わえるはず。

良くないトコロ

シャシーとボディの載せ替えや、年式の違う部品への交換などは珍しくない。粗雑な修理を受けている場合は、高額な手直しが必要になりかねない。

トライアンフGT6（Mk1〜Mk3／1966〜1974年／英国仕様）のスペック

英国価格：1125ポンド（Mk2／1968年時）

生産数：3万8866台

全長：3680-3785mm

全幅：1450-1485mm

全高：1195mm

最高速度：170-180km/h

0-97km/h加速：9.5-10.4秒

燃費：8.5-12.0km/L

CO2排出量：−

車両重量：865-907kg

パワートレイン：直列6気筒1998cc 自然吸気OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：96ps/5000rpm-105ps/5300rpm

最大トルク：16.1kg-m/3000rpm

ギアボックス：4速オートマティック＋オーバードライブ／後輪駆動



トライアンフGT6（Mk3／1970〜1974年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）