既存技術の融合で生まれた究極的進化

トライアンフの技術者だったハリー・ウェブスター氏率いるチームは、既存技術を融合させ、1960年代半ばの同社における究極的進化系を生み出した。2シーターのヘラルド用シャシーに載ったのは、ヴィテッセ用の2.0L直6エンジンだった。

【画像】ミケロッティのプアマンズEタイプ トライアンフGT6 ヘラルドにスピットファイア TR4・6・7も 全113枚

ファストバックのスタイリングは、巨匠ジョヴァンニ・ミケロッティ氏が担当。当初、トライアンフ・スピットファイアの長距離レーサーとしてデザインされ、1964年と1965年のル・マン24時間レースへ出場している。その好成績が、販売を後押しした。



トライアンフGT6（Mk3／1970〜1974年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

結果的に、ファストバック・ボディはGT6としてリリースされ、スピットファイアはロードスターとして共存。多くの英国製ライバルがリジットアクスルだったのに対し、独立懸架式サスペンションを採用し、特にコーナリングで高い評価を集めている。

ボンネット中央は筋肉質に膨らみ、ルーフラインは滑らかに弧を描き、流麗なボディと滑らかなエンジンの組み合わせで「プアマンズEタイプ」の異名を獲得。ヒーターやレザー張りバケットシートなど、多数のオプションで価格価値にも優れていた。

訴求力の高い英製クラシック・スポーツ

初期型のGT6では、アクセルオフ時にラインが乱れるリフトオフ・オーバーステアや、濡れた路面でのトラクション不足が指摘された。そこでGT6 Mk2ではサスペンションを改良。操縦性を磨きつつ、安定性や快適性も高めている。

さらに車内の曇りを防ぐべく、ベンチレーションは強化。ダッシュボード上に送風口が追加され、リアピラーにはエアアウトレットが与えられた。



トライアンフGT6（Mk3／1970〜1974年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

Mk3では、ミケロッティのスタイリングはスタッグと巧妙にイメージを同調。その生産末期には、スピットファイア Mk4用として開発された、スイングスプリング式サスペンションを得ている。製造コストの低減だけでなく、整備性も改善されていた。

英製クラシック・スポーツを検討する時、訴求力の高い1択となるのがGT6。走りは軽快で充分に速く、燃費も悪くない。シリーズを通じて、豊かな運転の喜びに浸れるはず。

オーナーの意見を聞いてみる

「1982年に、妻の移動手段としてGT6を購入したんです。シャシー番号はKE1で、1970年のイタリア・トリノ・モーターショーへ出展された、最初のMk3だったんですよ」と振り返るのは、オーナーのマーティン・ピニー氏。

「走行距離5000マイル（約8000km）で売られていましたが、実際は1周して10万5000マイル（約16万9000km）だったのではないかと。シャシーはサビを修理済みで、ボディは自分で再塗装。MTは2回オーバーホールし、デフも交換しています」



トライアンフGT6（Mk3／1970〜1974年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

「子育てが落ち着いた1993年頃から、再び活発に乗るようになりました。サイドシルとドア、フェンダーは、事故にあって交換しています。今の走行距離は、26万5000km。家族4人で、イタリアやフランスへGT6で旅行したのは良い思い出ですね」

英国で掘り出し物を発見 トライアンフGT6 Mk3（英国仕様）

登録：1973年 走行：13万2000km 価格：7995ポンド（約168万円）

クラシックカーを得意とする、ディーラーが販売するGT6。お手頃な価格がうれしい。売り手は、機械的な不具合は一切ないと主張している。エンジンルームは汚れていて、ボディは完璧ではないとも付け加えるが、全体的な雰囲気は充分にシャンとしている。

トライアンフGT6 Mk3（英国仕様）



トライアンフGT6 Mk3（1973年式／英国仕様）

登録：1973年 走行：6万9000km 価格：1万9995ポンド（約420万円）

徹底的なレストアを受け、極めて上等なコンディションにあるMk3。エンジンはオーバーホールされ、内外装も一新済み。新車時のディーラー・ステッカーが残り、整備記録も良く揃っている。売り手は、カーイベントにも一般道にも最適だと主張する。

購入時の注意点やスペックは、トライアンフGT6【UK中古車ガイド】（2）にて。