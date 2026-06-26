プロ野球・阪神が今季10度目の雨天中止。クライマックスシリーズ前に大きく影響されることが予想されます。

NPBは26日、マツダスタジアムで開催予定だった広島対阪神の試合を雨天のため中止にすると発表しました。

阪神はこれで今季10度目の中止。交流戦期間中に中止になった3試合はすでに消化していますが、残る7試合は消化できていません。

なお、残りの振替試合で現時点で日程が決まっているのは5月21日の甲子園での中日戦が予備日の9月14日に開催されるという1試合のみ。そのほか6試合の日程は決まっていません。

リーグ最終戦は9月23日のヤクルト戦。クライマックスシリーズのファーストステージは10月10日からとなります。現在首位タイの阪神、2年連続リーグ優勝へ向け進んでいますが、クライマックスシリーズ前に多くの試合を実施と、過酷な終盤を迎えそうです。

▼阪神の中止試合と振替日程

・4月15日巨人（甲子園球場）未定・4月23日DeNA（横浜スタジアム）未定・5月21日中日（甲子園球場）※振替試合9月14日・6月2日西武（甲子園球場）※振替試合6月16日・6月7日楽天（甲子園球場）※振替試合6月8日・6月8日楽天（甲子園球場）※振替試合6月17日・6月20日DeNA（横浜スタジアム）未定・6月24日ヤクルト（甲子園球場）未定・6月25日ヤクルト（甲子園球場）未定・6月26日広島（マツダスタジアム）未定