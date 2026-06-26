プロ野球のオリックス、阪神などで活躍した糸井嘉男氏（44）が26日、大阪府庁で、府が推進する「10の健康づくり活動」に特化した「おおさか健活大使」に就任し吉村洋文府知事（51）とトークセッションを行った。

「超人」の異名を持つ糸井氏が引退後も週に4、5回トレーニングをむ姿勢に白羽の矢が立った。この日も吉村知事が、両手で精いっぱい抱えた24キロのダンベルを軽々と片手で持ち上げ「頑張ります！」と笑顔で応えた。

「健康」にかけてこの日朝、スウェーデン戦を経て決勝トーナメントに進んだサッカー日本代表について問われ「野球もサッカーも好きなんで。サッカーはチャンピオンになってくれるんじゃないかな、と応援しています」とにっこり。図らずも肩から掛けていたタスキが同トーナメント1回戦（日本時間30日未明）で対戦するブラジルカラー、黄色地に緑の文字だったことに「これ、踏んづけといた方がいいですか？」などとおどけて笑わせた。

また、サッカー日本代表の森保一監督（57）と「しょっちゅうやりとりする仲」という吉村知事も「今日も素晴らしい試合で、次はブラジル戦ですけど、頑張ってもらいたい」とエール。「監督は日本からの応援魂が心強いとおっしゃっていたので、ブラジル、超強豪国ですけど、絶対勝てると信じています。応援魂を送りたい」と饒舌だった。