「逆さ富士」といえば、湖沼や水田などの水面に、上下反転した富士山の姿が鏡のように映り込む美しい景観のこと。晴天で風が穏やかな日など、限られた条件で見られる神秘的な絶景として知られています。



【写真】圧巻！見事な「逆さ柴」が撮れました

では、こちらは……「逆さ柴」？



そんな写真が、Xで注目を集めています。映っているのは、柴犬の「こはる」ちゃん（7歳・女の子）。



雨上がりの公園で、青空の下に立つこはるちゃん。足元には大きな水たまりが広がり、その水面には、青空や雲とともに、こはるちゃんの姿が鏡のようにくっきり。まさに逆さ富士ならぬ“逆さ柴”と呼びたくなる一枚です。



この投稿には8100件を超える“いいね”が集まり、「おぉ〜！ 美しい！」「お見事な逆さ柴」「すごい絶景だ」「おぉ！ ウユニ塩湖みたい！」「何ともご利益がありそうな……」「待ち受け画面によいかも」など、驚きと称賛の声が寄せられています。



水たまりが苦手なこはるちゃん、撮影の舞台裏は？

飼い主の「赤柴こはる 岡山生まれおっさん育ち」さん（@pom_dawacan）によると、写真を撮影したのは、自宅から少し距離のある、よく散歩に訪れる公園だったといいます。



秋冬は歩いて45分から1時間ほどかけて行く場所ですが、春夏は暑さ対策と時間短縮のため、自転車の前カゴにこはるちゃんを乗せて向かうのだとか。現地では、こはるちゃんも元気いっぱい歩いたり、走り回ったりしているそうです。



この日、飼い主さんの目に留まったのは、大きな水たまりがいくつもできている場所でした。雨上がりならではの景色を生かし、こはるちゃんの姿がきれいに映り込む一枚を狙ったそうです。



「投稿写真を撮影した場所は、大きな水溜りがいっぱいあって、バックに緑が映えるよう、この水溜りのあるところにこはるに立ってもらって『こはる、こっち、こっち〜』と誘導しながら、水溜りを挟んだ側からしゃがんで撮りました」



ただ、こはるちゃんは水たまりが苦手。きれいな逆さ柴の一枚は、こはるちゃんが水たまりに近づき、飼い主さんが声をかけながら撮影したものだったようです。



「こはるは早くこの場を逃れたかったのか、または他のクン活ポイントに行きたかったのか、そわそわしていたので、私は『こはる〜そこで待てよ〜、待て〜』と必死に声かけ。途中、夢中になりすぎて『ちょ、待てよ！』と木村拓哉さん風に言ってみるなどしながら、5枚ほど撮ることができました」



家族も絶賛「今日のポストはこれで決まりやん」

その後は場所を変え、頑張ったこはるちゃんに「ギャラ（おやつ）を支払いました（笑）」と飼い主さん。撮った写真は、帰宅後に確認したそうです。



家族に見せると、反応は上々でした。



「みんな『うわー、めっちゃいい写真や〜ん、今日のポストはこれで決まりやん』て言うてくれました」



こはるちゃんの逆さ柴は、見る人の心まで晴れやかにしてくれる一枚となりました。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）