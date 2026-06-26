【最終回】「惡の華」中学の事件以来、やっと仲村に会うことができた春日…常磐と3人それぞれが前に進むために取った行動とは！？
ドラマ「惡の華」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
中学の事件以来、仲村（あの）に会うことができた春日（鈴木福）。常磐（中西アルノ）と3人それぞれが前に進むために取った行動とは…。そしてそれから先の話。
【動画】＜最終回＞「惡の華」中学の事件以来、やっと仲村に会うことができた春日…常磐と3人それぞれが前に進むために取った行動とは！？
中学の事件以来、仲村佐和（あの）に会うことができた春日（鈴木福）。佐和の母（雛形あきこ）から「そっとしておいてあげて」と言われるが、常磐（中西アルノ）が必死に想いを伝え3人は浜辺に移動する。
どんな風に生きていたのか、あの時突き飛ばしのたはなぜか、仲村に問いかける春日。
常磐は過去の自分と重ね、仲村の感情を理解しようとして…それぞれの向こう側を探し、前に進むために取った行動とは…。そしてその先の話。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
春日高男役、鈴木福
仲村佐和役、あの
佐伯奈々子役、井頭愛海
常磐文役、中西アルノ（乃木坂46）
水越志野役、雛形あきこ
原作脚本
【原作】押見修造「惡の華」(講談社「別冊少年マガジン」所載)
【脚本】たかせしゅうほう
監督・演出
【監督】井口昇
音楽
【主題歌】ano「愛晩餐」（トイズファクトリー）
【エンディングテーマ】majiko「クライクライ」（UNIERA/Bandai Namco Music Live Inc.）
制作
【制作】テレビ東京、C&Iエンタテインメント
【製作著作】「惡の華」製作委員会2026
【公式HP】
【公式X】@tx_akunohana
【公式Instagram】@tx_akunohana
ディズニー公式動画配信サービス「Disney(ディズニープラス)」で、各話放送後からアジア見放題独占配信
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中学の事件以来、仲村（あの）に会うことができた春日（鈴木福）。常磐（中西アルノ）と3人それぞれが前に進むために取った行動とは…。そしてそれから先の話。
【動画】＜最終回＞「惡の華」中学の事件以来、やっと仲村に会うことができた春日…常磐と3人それぞれが前に進むために取った行動とは！？
最終話
中学の事件以来、仲村佐和（あの）に会うことができた春日（鈴木福）。佐和の母（雛形あきこ）から「そっとしておいてあげて」と言われるが、常磐（中西アルノ）が必死に想いを伝え3人は浜辺に移動する。
どんな風に生きていたのか、あの時突き飛ばしのたはなぜか、仲村に問いかける春日。
常磐は過去の自分と重ね、仲村の感情を理解しようとして…それぞれの向こう側を探し、前に進むために取った行動とは…。そしてその先の話。
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出演者
春日高男役、鈴木福
仲村佐和役、あの
佐伯奈々子役、井頭愛海
常磐文役、中西アルノ（乃木坂46）
水越志野役、雛形あきこ
原作脚本
【原作】押見修造「惡の華」(講談社「別冊少年マガジン」所載)
【脚本】たかせしゅうほう
監督・演出
【監督】井口昇
音楽
【主題歌】ano「愛晩餐」（トイズファクトリー）
【エンディングテーマ】majiko「クライクライ」（UNIERA/Bandai Namco Music Live Inc.）
制作
【制作】テレビ東京、C&Iエンタテインメント
【製作著作】「惡の華」製作委員会2026
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