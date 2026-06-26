▽パナマ―イングランド（日本時間28日午前6時・ニューヨーク）ガーナとの第2戦で無得点だったイングランドは1位通過へ向け、ケーンら攻撃陣の奮起に期待がかかる。敗退が決定しているパナマはW杯での初勝ち点、初勝利を目指す。

▽クロアチア―ガーナ（日本時間28日午前6時・フィラデルフィア）クロアチアは40歳のモドリッチを軸に多彩なパスをつないで揺さぶりをかけ、得点につなげられるか。ガーナは得意の堅守から隙を突いた鋭いカウンターで好機をうかがう。

▽コロンビア―ポルトガル（日本時間28日午前8時30分・マイアミ）1位通過を争う実力国同士の対戦。ポルトガルは初白星を挙げた第2戦でロナルドが2得点し、調子が上向き。2連勝のコロンビアもディアスら攻撃陣の個人技が強力だ。

▽コンゴ―ウズベキスタン（日本時間28日午前8時30分・アトランタ）コンゴはウィサ、バカンブら攻撃陣に期待。W杯初勝利を挙げれば、1次リーグ突破が決まる。第2戦で5失点のウズベキスタンは、フサノフを軸に守備を立て直したい。

▽アルジェリア―オーストリア（日本時間28日午前11時・カンザスシティー）アルジェリアは第2戦で2得点したセットプレーが強み。引き分けでも通過決定のオーストリアは、アルゼンチンのメッシに2失点した守備の立て直しが鍵となる。

▽ヨルダン―アルゼンチン（日本時間28日午前11時・ダラス）1位通過確定のアルゼンチンは控え組に出番が与えられそうだ。メッシは得点すれば史上初のW杯7試合連続ゴール。敗退が決まったヨルダンは初の勝ち点獲得を目指す。（共同）